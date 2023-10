Грузинские политики комментируют мнение Венецианской комиссии

Венецианская комиссия в очередном заключении по Органическому закону Грузии «Об общих судах», опубликованном 9 октября, приветствовала некоторые изменения, внесенные в закон в июне 2023 года, а также в сентябре 2023 года, но отметила, что «важные предыдущие рекомендации еще не были приняты во внимание».

«Civil Georgia» предлагает реакцию грузинских политиков на мнение Венецианской комиссии.

Правящая команда

Георгий Вольский, заместитель председателя Парламента, «Грузинская мечта»: «Ни одного факта, что в суде есть политическая предвзятость, или нет нейтральной позиции или профессионализма, такое мнение нигде не написано, никто его не высказывал. Более того, суд Грузии, система правосудия находятся на передовых позициях в рейтингах… Замечания в команде пока не обсуждались, но надо признать, что много реформ реализовано, еще много инициировано, в отношении к этим вопросам, что имеет в виду Венецианская комиссия, я не знаю на данном этапе, но если это означает также, что Высший совет юстиции должен иметь механизм принятия решений, формулу, когда одна часть принимает решение с 2/ 3, а другая часть с 2/3, и они должны совпадать между собой (принятие решений происходит по двойной 2/3), я со своей стороны лично заявляю, что это формула непринятия решений в Высшем совете юстиции, если речь идет об этом. Я излагаю свою позицию по этому поводу, что это тупиковая формула, но на эту тему будет дискуссия, и мы выскажем свою позицию. Я считаю, что эта формула не сработает, мы хотим эффективного суда, а не формулировок, ведущих в тупик».

Михаил Сарджвеладзе, председатель Комитета по правам человека, «Грузинская мечта»: «Если не будем терять много времени на то, выполнено больше или меньше, то можем сказать, как в случае с наполненным стаканом, что часть выполнена, и акцентировать внимание на этом… Если ознакомиться с содержанием заключения Венецианской комиссии, я думаю, есть немаловажные части, по которым позиция однозначна, и они считают, что рекомендации выполнены и они считают, что с этой точки зрения в законодательстве есть улучшение».

Оппозиция

Михаил Даушвили, политическая группа «За Грузию»: «Венецианская комиссия сказала нам, что определенные вопросы были выполнены (Грузинской) мечтой, чего мы тоже не отрицаем и говорим прямо, но Венецианская комиссия четко и недвусмысленно сказала, что основные рекомендации, в том числе …коренная реформа Высшего совета юстиции, эта рекомендация, этот вызов до сих пор не реализованы и требуют адекватного ответа со стороны государства. Поэтому, по нашей оценке, к сожалению, важнейшие реформы… во всей системе правосудия… остаются нереализованными».

Паата Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели»: «Что касается оценки Венецианской комиссии, в ней говорится, что рекомендации относительно Совета юстиции не были реализованы. Мы видели пропаганду «Грузинской мечты» о том, что якобы оппозиция спланировала какой-то заговор, чтобы мы не смогли получить статус. Если правительство не выполнит рекомендации и из-за этого мы не сможем получить статус, получается, что это было запланировано оппозицией. Все очень просто, выполняйте рекомендации и никакого заговора не будет».

