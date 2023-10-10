Грузинские политики комментируют мнение Венецианской комиссии
Венецианская комиссия в очередном заключении по Органическому закону Грузии «Об общих судах», опубликованном 9 октября, приветствовала некоторые изменения, внесенные в закон в июне 2023 года, а также в сентябре 2023 года, но отметила, что «важные предыдущие рекомендации еще не были приняты во внимание».
- 10/10/2023 – Венецианская комиссия призывает власти Грузии реализовать стратегию реформ «без необоснованной задержки»
«Civil Georgia» предлагает реакцию грузинских политиков на мнение Венецианской комиссии.
Правящая команда
Георгий Вольский, заместитель председателя Парламента, «Грузинская мечта»: «Ни одного факта, что в суде есть политическая предвзятость, или нет нейтральной позиции или профессионализма, такое мнение нигде не написано, никто его не высказывал. Более того, суд Грузии, система правосудия находятся на передовых позициях в рейтингах… Замечания в команде пока не обсуждались, но надо признать, что много реформ реализовано, еще много инициировано, в отношении к этим вопросам, что имеет в виду Венецианская комиссия, я не знаю на данном этапе, но если это означает также, что Высший совет юстиции должен иметь механизм принятия решений, формулу, когда одна часть принимает решение с 2/ 3, а другая часть с 2/3, и они должны совпадать между собой (принятие решений происходит по двойной 2/3), я со своей стороны лично заявляю, что это формула непринятия решений в Высшем совете юстиции, если речь идет об этом. Я излагаю свою позицию по этому поводу, что это тупиковая формула, но на эту тему будет дискуссия, и мы выскажем свою позицию. Я считаю, что эта формула не сработает, мы хотим эффективного суда, а не формулировок, ведущих в тупик».
Михаил Сарджвеладзе, председатель Комитета по правам человека, «Грузинская мечта»: «Если не будем терять много времени на то, выполнено больше или меньше, то можем сказать, как в случае с наполненным стаканом, что часть выполнена, и акцентировать внимание на этом… Если ознакомиться с содержанием заключения Венецианской комиссии, я думаю, есть немаловажные части, по которым позиция однозначна, и они считают, что рекомендации выполнены и они считают, что с этой точки зрения в законодательстве есть улучшение».
Оппозиция
Михаил Даушвили, политическая группа «За Грузию»: «Венецианская комиссия сказала нам, что определенные вопросы были выполнены (Грузинской) мечтой, чего мы тоже не отрицаем и говорим прямо, но Венецианская комиссия четко и недвусмысленно сказала, что основные рекомендации, в том числе …коренная реформа Высшего совета юстиции, эта рекомендация, этот вызов до сих пор не реализованы и требуют адекватного ответа со стороны государства. Поэтому, по нашей оценке, к сожалению, важнейшие реформы… во всей системе правосудия… остаются нереализованными».
Паата Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели»: «Что касается оценки Венецианской комиссии, в ней говорится, что рекомендации относительно Совета юстиции не были реализованы. Мы видели пропаганду «Грузинской мечты» о том, что якобы оппозиция спланировала какой-то заговор, чтобы мы не смогли получить статус. Если правительство не выполнит рекомендации и из-за этого мы не сможем получить статус, получается, что это было запланировано оппозицией. Все очень просто, выполняйте рекомендации и никакого заговора не будет».
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