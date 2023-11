Глава МИД Грузии находится с визитом в Дании

Находящийся с визитом в Дании министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили 16 ноября встретился с председателем Комитета парламента Дании по внешней политике Микаэлом Острупом Йенсеном и председателем Комитета по делам Европы Нильсом Хансеном.

По информации МИД Грузии, на встрече стороны обсудили тесные партнерские отношения между Грузией и Королевством Дания. Особое внимание было уделено вопросу евроинтеграции Грузии и рекомендации Еврокомиссии о предоставлении стране статуса страны-кандидата в члены ЕС. Илья Дарчиашвили рассказал о законодательных и институциональных реформах, которые провела грузинская сторона в соответствии с приоритетами, определенными Еврокомиссией.

Министр особо подчеркнул «позицию Королевства Дания, важность мобилизации на пути европейской интеграции Грузии поддержки на парламентском уровне, а также прямое участие и роль депутатов в этом процессе». Дарчиашвили заявил, что в конце года Грузия ждет решения Европейского совета о предоставлении статуса кандидата, что «переведет отношения Грузия-ЕС на новый этап».

По информации МИД Грузии, была отмечена проведенная парламентом Дании конференция, посвященная безопасности Черноморского региона. На встрече стороны также обсудили существующую в регионе обстановку безопасности.

По итогам встречи стороны выразили желание поддерживать и укреплять тесное сотрудничество.

16 ноября Илья Дарчиашвили встретился с министром иностранных дел Дании Ларсом Локе Расмуссеном. Министры иностранных дел говорили о европейской интеграции Грузии и обсудили рекомендации Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата.

По информации МИД Грузии, обсуждение на встрече затронуло все текущие вопросы сотрудничества между двумя странами. Илья Дарчиашвили подчеркнул динамику недавно активизировавшихся визитов на высоком уровне между Грузией и Королевством Дания и открытия посольства Королевства Дания в Тбилиси.

«С одной стороны, была подчеркнута важность поддержки Королевством Дания внешнеполитических приоритетов Грузии, а с другой – отмечено, что Грузия является сильным партнером Королевства Дания в регионе», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии. Стороны отметили важность регулярного политического диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран и приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Королевства Дания и Грузии о «расширении сотрудничества в области политики и развития».

Разговор на встрече также коснулся сотрудничества в рамках Северного формата, который «обеспечивает новую арену для регионального и многостороннего сотрудничества».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)