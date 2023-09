Оценка реформ в Грузии: последние обновление о выполнении 12 приоритетов ЕС

15 сентября девять местных неправительственных организаций под началом Фонда «Открытое общество» оценили выполнение Грузией 12 приоритетов, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС. В отчете об оценке говорится, что один приоритет полностью выполнен (проактивное рассмотрение решений ЕСПЧ); Два приоритета (независимый народный защитник и институциональная независимость Аппарата народного защитника, антикоррупционные меры, медиа-среда, защита прав уязвимых групп, вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений и борьба с организованной преступностью) выполнены в большей степени, а два приоритета (деолигархизация и политическая деполяризация) все еще не реализованы.

Вышеупомянутые девять неправительственных организаций регулярно оценивают прогресс Грузии. Это последний оценочный отчет, поскольку в следующем месяце Еврокомиссия оценит реализацию Грузией своих приоритетов.

Шестой оценочный документ «Статусметр кандидата» охватывает период с 31 июля по 15 сентября и оценивает текущую ситуацию и шаги, которые должна предпринять власть для получения страной статуса кандидата в будущем.

Согласно документу, после предыдущей оценки (1 августа 2023 года) наблюдаются изменения в приоритетах, связанных с независимостью института народного защитника (положительное изменение) и борьбой с организованной преступностью (негативное изменение). Небольшие позитивные изменения наблюдаются и в других приоритетах, таких как средства массовой информации, избирательная и институциональная реформа, борьба с коррупцией и деолигархизация.

Негативное изменение

В шестом докладе отмечается ухудшение приоритета борьбы с организованной преступностью; Ранее он считался в значительной степени выполненным, но теперь вернулся к статусу частично завершенного. Этот регресс вызван несколькими факторами. Среди них факторы, связанные с тем, что протокол заседания рабочей группы недоступен для общественности; Рабочая группа, созданная при Комитете по обороне и безопасности, не учла рекомендации, которые были связаны с повышением подотчетности правоохранительных органов и обеспечением эффективности надзора; Парламентская оппозиция не имеет права вызывать на заседание комитета главу СГБ и генерального прокурора; Часть рекомендаций MONEYVAL еще предстоит выполнить власти; Несмотря на установленную Регламентом обязанность присутствовать на заседании комитета, министры внутренних дел и обороны Грузии не являются на заседании Комитета по обороне и безопасности.

Позитивные изменения

В документе отмечается, что приоритет независимого народного защитника и независимости института народного защитника перешел в категорию в значительной степени реализованного приоритета. Тем не менее, организации отмечают, что, хотя деятельность Аппарата народного защитника эффективна, высокая степень независимости народного защитника, а также быстрое и эффективное реагирование на нарушения прав человека остаются проблемой.

Дополнительные улучшения

Что касается приоритета СМИ, в отчете указывается, что с 4 августа 2023 года Давид Кезерашвили больше не является владельцем контрольного пакета ТВ «Формула». Национальное агентство публичного реестра удовлетворило просьбу Давида Кезерашвили, и 25 процентов из 51 процента акций были переданы Объединению сотрудников – ННЮЛ «Формула свободы».

Согласно документу, с 1 сентября 2023 года мандат Антикоррупционного бюро расширен и ему поручено проводить мониторинг финансирования партий.

Что касается приоритета избирательных и институциональных реформ, организации заявляют, что решение правящей партии увеличить количество голосов, необходимое для избрания председателя ЦИК и профессиональных членов, до 90 является скромным, но благоприятным развитием. Они подчеркивают необходимость дальнейших усилий по восстановлению правил голосования ЦИК в исходное состояние. Аналогичным образом, в определении приоритета деолигархизации был сделан небольшой шаг с новым предложенным планом действий по деолигархизации, который, как утверждается, устанавливает системный подход. Однако текст документа пока не обнародован. Отчет еще раз призывает власти принять эффективные меры для выполнения этого приоритета.

В документе собраны оценки следующих организаций: Фонд «Открытое общество», Институт исследований демократии, Страж суда, Демократическая инициатива Грузии, Фонд исследования стратегии и международных отношений Грузии, Центр мониторинга управления, Ассоциация реформ Грузии, Партнерство по правам человека, Сапари.

