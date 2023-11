29 октября в селе Цорбиси оккупированного Цхинвальского региона установили бронзовый памятник президенту России Владимиру Путину. Инициатором установки памятника является Джамболат Тедеев, бывший тренер сборной России по вольной борьбе.

На церемонии открытия Тедеев рассказал прибывшим из Северной Осетии и Цхинвальского региона молодым людям о Путине и событиях 2008 года.

Джамболат Тедеев – бывший депутат парламента Северной Осетии. Он также играл активную роль в политике Цхинвальского региона. В 2011 году он планировал участвовать в «выборах президента» оккупированного региона, однако из-за невыполнения требования о виде на жительство не смог участвовать в выборах. В 2017 году Путин наградил его орденом «За заслуги перед отечеством». В Цхинвальском регионе также есть улица имени Владимира Путина. По имеющимся данным, Тедеев имел звание майора российской армии.

