Представительство ЕС: Еврокомиссия продолжит мониторинг Закона «О вещании»

В Представительстве Евросоюза в Грузии 26 октября подтвердили изданию «Нетгазети», что перед принятием спорных поправок в Закон «О вещании» с властями Грузии были проведены консультации. «Как правило, директивы ЕС не диктуют точных правил того, как они должны выполняться, но государства-члены ЕС имеют свободу сами решать, как отразить директивы в законодательстве», – заявило Представительство ЕС.

В Представительстве ЕС также отметили, что «положение о защите несовершеннолетних и язке ненависти является важным элементом Директивы об аудиовизуальных медиа-услугах, которым Грузия должна соответствовать».

В Представительстве ЕС заявили: «мы услышали обеспокоенность многих авторитетных игроков гражданского общества и СМИ, которые ставят под сомнение независимость грузинского регулятора (Комиссии по коммуникациям)», и добавили, что в ходе консультаций с грузинской стороной Еврокомиссия всегда подчеркивала необходимость дальнейшей работы над эффективной независимостью регулятора.

Делегация ЕС также коснулась понятия «непристойности» нового законодательства, заявив, что «она не является частью директивы» и «нет необходимости регулировать ее в соответствии с директивой».

«Еврокомиссия продолжит тесный мониторинг за выполнением Закона о вещании и будет готова оказать помощь Грузии», – добавили в представительстве.

19 октября Парламент Грузии в ускоренном порядке принял спорные поправки к Закону «О вещании», которые еще больше расширяют полномочия Комиссии по коммуникациям и дают ей право вмешиваться в содержание программ вещателей. Правозащитные организации и представители СМИ утверждают, что это усиливает угрозу контроля и цензуры СМИ в Грузии.

