В Тбилиси прошел митинг солидарности Ираклию Бебуа

24 октября перед зданием Парламента Грузии в Тбилиси прошла акция солидарности в защиту Ираклия Бебуа, незаконно задержанного в Гальском районе де-факто властями оккупированной Абхазии. 19 октября Центр социальной справедливости распространил заявление по поводу ухудшения здоровья Бебуа.

На акции у здания Парламента присутствовали члены семьи Ираклия Бебуа, родственники, представители оппозиционных партий. Их главным требованием было освобождение Ираклия Бебуа и его возвращение на территорию, контролируемую властями Грузии.

«Состояние здоровья Ираклия в последнее время стало особенно тяжелым. Его физическое и эмоциональное состояние очень тяжелое. Поэтому семья требует от государства немедленно перевести Ираклия на подконтрольную территорию и освободить его… Международная платформа является одним из рычагов быстрого освобождения Ираклия, и я думаю, что государство не использует этот рычаг должным образом. Поэтому мы призываем государство сделать все для скорейшего освобождения Ираклия», – заявил член семьи Ираклия Бебуа.

Ираклий Бебуа, этнический грузин, проживающий в Гальском районе, был задержан 30 сентября 2020 года за сожжение баннера, окрашенного в цвета абхазского флага, и был помещен под стражу на 30 суток в оккупированной Абхазии. Позже, 8 декабря, его приговорили к 9 годам лишения свободы. В отношении Бебуа проводилось следствие по обвинению в порче чужого имущества, оскорблении государственных символов и незаконном хранении боеприпасов. В соответствии с правилами исполнения наказания в Абхазии (сокращающим срок фактического отбывания назначенного наказания за данную категорию преступлений в 2 раза) Ираклию Бебуа до освобождения осталось 1 год и 5 месяцев.

