Москва слышит «противоречивые заявления» из Тбилиси по поводу «платформы 3+3»

Говоря о позиции Грузии по т.н. платформе «3+3», пресс-спикер МИД России Мария Захарова заявила: мы «слышим из Тбилиси противоречивые заявления насчет участия в этом консультативном механизме».

«Но это позиция суверенной страны», — добавила Захарова на брифинге 10 ноября.

По ее словам, Москва предполагает, что «формат «3+3» отвечает интересам всех государств региона» и что «пришло время перевести планы по запуску данного формата в практическое русло».

Ранее на брифинге 3 ноября Захарова заявила, что многостороннее региональное сотрудничество отвечает интересам всех возможных участников этого формата. «На наш взгляд, его запуск способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий и раскрытию экономического и транспортного потенциала региона», — сказала она.

Предложение по т.н. платформе «3+3», в которую должны по идее войти три страны Южного Кавказа — Грузия, Армения и Азербайджан, а также их крупные соседи Россия, Турция и Иран, Анкара и Москва лоббируют после прошлогодней войны в Нагорном Карабахе.

В письме, направленном «Civil Georgia» 9 октября, МИД Грузии пояснил, что страна не рассматривает возможность участия в формате «3+3» вместе с Российской Федерацией.

