Глава СГБ Грузии: Французская сторона не обращалась к Грузии по поводу отца нападавшего в г. Аррас

Глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили заявил, что французские следственные службы не будут связывались с Грузией по поводу отца обвиняемого в нападении в городе Аррас.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что отец 20-летнего Мохаммада Могучкова, арестованного за нападение и убийство школьного учителя в городе Аррас 13 октября, проживает в Грузии, «где его еще не допросили». По имеющимся данным, террорист был последователем джихадистской идеологии и находился под влиянием своего отца. Последний был выдворен из Франции в 2018 году.

На вопрос журналиста Лилуашвили заявил, что указанное дело расследуют французские следственные службы и они не обращались к Грузии с просьбой о юридической помощи. «Как правило, направляется запрос об оказании юридической помощи, а затем в его рамках планируются следственные действия. Насколько я знаю, такого не было», – сказал Лилуашвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)