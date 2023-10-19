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Глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили. Фото: 1tv.ge
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Глава СГБ Грузии: Французская сторона не обращалась к Грузии по поводу отца нападавшего в г. Аррас

Civil.ge Send an email 19/10/2023 - 13:45
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Глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили заявил, что французские следственные службы не будут связывались с Грузией по поводу отца обвиняемого в нападении в городе Аррас.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что отец 20-летнего Мохаммада Могучкова, арестованного за нападение и убийство школьного учителя в городе Аррас 13 октября, проживает в Грузии, «где его еще не допросили». По имеющимся данным, террорист был последователем джихадистской идеологии и находился под влиянием своего отца. Последний был выдворен из Франции в 2018 году.

На вопрос журналиста Лилуашвили заявил, что указанное дело расследуют французские следственные службы и они не обращались к Грузии с просьбой о юридической помощи. «Как правило, направляется запрос об оказании юридической помощи, а затем в его рамках планируются следственные действия. Насколько я знаю, такого не было», – сказал Лилуашвили.

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Civil.ge Send an email 19/10/2023 - 13:45
14 1 minute read

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