«Грузинская мечта» зарегистрировала спорные поправки, связанные с регулированием языка ненависти в Законе о вещании

Парламент в ускоренном порядке рассматривает инициативу «Грузинской мечты» о внесении изменений в закон «О вещании». Поправки еще больше расширяют полномочия Национальной комиссии по коммуникациям, включая регулирование языка ненависти.

В пояснительной карточке к поправкам указано, что «проект закона направлен на доработку Закона Грузии «О вещании» в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии и создание эффективного механизма по предотвращению распространения программ и рекламы, содержащих язык ненависти и призывы к терроризму».

Согласно поправкам, заинтересованное лицо имеет право обжаловать решение, принятое в рамках механизма саморегулирования относительно нарушения пункта 2 статьи 55 этого закона (запрещающего распространение программ и рекламы, содержащих язык ненависти и призывы к терроризму) в Комиссию по коммуникациям в порядке, установленном законодательством.

Согласно поправкам, «в случае подтверждения факта нарушения комиссия уполномочена принять решение по декларации. Вещатель обязан в наилучшее время в течение 5 дней в своем эфире передавать заявление о нарушении им требований законодательства Грузии, условий лицензии/разрешения. Учитывая тяжесть нарушения, комиссия уполномочена рассмотреть вопрос о применении к вещателю соответствующих санкций».

В пояснительной карточке указано, что поставщики медиауслуг, нарушившие требования пункта 2 статьи 55 и получившие предупреждение, в случае повторения аналогичных нарушений в течение года будут оштрафованы в размере 0,5% от дохода за предыдущий год, не менее 2 500 лари. В случае повторного аналогичного нарушения сумма штрафа увеличивается.

В заявлении, опубликованном 17 октября, Коалиция за адвокацию медиа выразила обеспокоенность по поводу концентрации дополнительных полномочий в руках регулятора, отметив, что это увеличивает риск злоупотреблений ими. «Учитывая прошлую практику, Коалиция за адвокацию медиа и СМИ имеют вполне обоснованные опасения», — говорится в заявлении коалиции.

Коалиция отметила, что в прошлом году вместе с вещателями разработала альтернативное предложение – эффективный механизм совместного регулирования, хотя правящая партия это предложение не рассматривала. «О подобной модели говорили и независимые эксперты Совета Европы, которые выступали за введение эффективного совместного регулирования с учетом существующего контекста в стране», – заявляют в коалиции.

Коалиция еще раз призывает парламентское большинство «не принимать законодательные изменения, связанные со СМИ, без консультаций с вещателями и без широкого консенсуса, которого требует Европейская директива об аудиовизуальных медиа-услугах».

