«Грузинская мечта» предостерегает президента не проводить визиты без разрешения правительства

После того как Конституционный суд признал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, а вопрос о ее импичменте провалился в Парламенте, представители «Грузинской мечты» пригрозили ей уголовным преследованием, если она продолжит посещать зарубежные столицы без разрешения правительства Грузии.

«Civil Georgia» предлагает комментарии политиков на эту тему:

«Грузинская мечта»

Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты»: «Во время президентского срока президент неприкосновенен. Почему она не финансировала визиты из бюджета? Он опасается постпрезидентского периода. В этом году против нее дело вероятно уже не будет возбуждено, но как только истечет срок ее президентских полномочий, такое уголовное дело может быть актуализировано. Поэтому она опасался нарушить уголовный закон, когда не делала расходы из бюджета на финансирование визитов. Если он снова отправится с визитом, за свой счет, это будет очередным грубым нарушением Конституции… В Конституции записано, что неисполнение решения суда карается по закону, а под законом по сути подразумевается и уголовный закон… А что касается присвоения квалификации конкретному действию, то это дело прокуратуры».

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «После заключения (Конституционного) суда фактом является то, что проведение визита без согласия правительства является нарушением и он не может быть официальным или рабочим визитом… После 16 октября, после того, как существует заключение Конституционного Суда, это последнее слово, что поездка без согласия – это частная поездка и на нее не должно быть потрачено ни одного тетри из бюджета… Я призываю всех ее доброжелателей, будь то грузинские или иностранные, посоветовать ее не открывать «ящик Пандоры» неповиновения Конституции… Нашим партнерам также ясно, что подобный визит является нарушением Конституции Грузии. Поэтому, конечно, они не должны способствовать нарушению Конституции. Уважение к нашей стране со стороны других выражается в уважении к нашей Конституции. Если в нашей Конституции написано, что президент не имеет полномочий совершать визиты без одобрения правительства, партнеры тоже должны это уважать».

Анри Оханашвили, «Грузинская мечта», председатель Юридического комитета: «Иммунитет не защищает до конца жизни, иммунитет защищает в течение того срока, пока она избрана на конкретную должность. Соответственно, в случае совершения преступления, когда истечет срок полномочий президента, правоохранительные органы будут обязаны принять в отношении нее соответствующие правовые меры».

Оппозиция

Ана Цитлидзе, «Национальное движение единое»: «(Грузинская) мечта сделает все против всех людей, которые, по ее мнению, мешают реализации российского плана. Теперь президент Грузии препятствует осуществлению этого российского плана, но главное здесь не в том, что сделает «российская мечта», мы знаем и имеем опыт, что «российская мечта» сделает все… Главное, как президент Грузии будет продолжать… Дополнительным иммунитетом для президента Грузии во всем этом будет то, чтобы она очень громко и ясно говорила о таких вопросах, которые до сих пор остаются неясными».

Саломе Самадашвили, «Лело за Грузию»: «Власть борется советскими методами против всех, для кого важно европейское будущее этой страны… Если Саломе Зурабишвили продолжит свои европейские визиты в этом случае, она продолжит с этой целью получить поддержку статуса кандидата. Когда ты угрожаешь ей тюрьмой… уголовное преследование фактически означает угрозу тюрьмой против действующего президента, импичмент которой не был реализован, это и есть борьба российскими, советскими методами».

Хатиа Деканоидзе, «Еврооптимисты»: «Не исключено, что эти ее (президента Зурабишвили) международные визиты перейдут в уголовное измерение, то есть это было предупреждение, которое сделал ей Кобахидзе… Очень важно понимать, что если мы будем судить еще одного президента, это будет очень серьезная ситуация и результат для Грузии».

Бека Лилуашвили, «За Грузию»: «Намеки об уголовном преследовании… (Грузинская мечта) может предпринять шаги и в этом направлении, но мы также услышали настроение президента, поэтому в этой части понятно, во всех подобных начинаниях (Грузинская) «мечта» снова потерпит поражение».

