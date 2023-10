Парламент избрал двух несудейских членов Высшего совета юстиции

Парламент Грузии 17 октября избрал Гогу Кикилашвили и Левана Немсадзе несудейскими членами Высшего совета юстиции.

Гога Кикилашвили, приглашенный лектор и научный сотрудник Международного Черноморского университета, был представлен тем же университетом. Специалиста по правовым вопросам Левана Немсадзе представили неправительственная организация «Общество гражданского развития» и неправительственная организация «Ассоциация защиты свободного развития».

Для избрания несудейским членом Высшего совета юстиции кандидатам требовалась поддержка 90 депутатов, а это значит, что им нужно было получить один голос от оппозиции.

Парламентское большинство имеет в общей сложности 85 голосов (до голосования Парламент поддержал подтверждение депутатских полномочий члена «Грузинской мечты» Георгия Сосиашвили). Союзная с «Грузинской мечтой» партия «Европейские социалисты», возглавляемая Придоном Инджиа, обеспечила четыре дополнительных голоса. Неизвестно, кто поддержал несудейских кандидатов от оппозиционного крыла.

За кандидатуру Левана Немсадзе проголосовали дважды. Впервые зарегистрировались всего 89 депутатов, а председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что одна из кнопок для голосования не сработала. В ходе второго голосования Немсадзе получил необходимые 90 голосов.

Гога Кикилашвили является сыном судьи Конституционного суда Хвичи Кикилашвили, который был одним из шести судей, поддержавших решение суда о том, что визиты президента Грузии Саломе Зурабишвили в европейские столицы являются неконституционными. Об этом в социальной сети написала Нази Джанезашвили, основатель неправительственной организации «Страж суда Грузии» и отметила: «Нет необходимости комментировать, но после решения Конституционного суда, как быстро сын судьи по делу об импичменте этого президента получил выгоду, понимаете ведь?».

В результате были заполнены все пять вакансий из квоты членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями. В мае этого года Парламент тайным голосованием избрал трех членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями – Тристана Бенашвили (93 голоса), Георгия Гзобава (91 голос) и Зураба Гураспашвили (93 голоса). Еще одного внесудебного члена Тамар Гвамичава назначила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)