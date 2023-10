На промежуточных и внеочередных выборах в Гори, Каспи и Гурджаани побеждает «Грузинская мечта»

1 октября прошли промежуточные выборы депутатов Парламента Грузии в Гори и Каспи, а также внеочередные выборы мэра в Гурджаани. В трех муниципалитетах было открыто 133 избирательных участка. Электронное голосование проводилось на 103 избирательных участках.

Пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натиа Иоселиани заявила на пресс-конференции после окончания голосования, что в выборах приняли участие 43 330 избирателей, а явка избирателей составила 23,51%. Из них 25 627 избирателей проголосовали в Гори и Каспи, а 17 703 – в Гурджаани.

По словам Иоселиани, на данный момент поданы две жалобы, за которыми последует соответствующее правовое реагирование.

Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили заявил, что за выборами наблюдали 16 международных наблюдателей от трех организаций, 426 местных наблюдателей от 23 организаций, а также 178 представителей избирательных субъектов, зарегистрированных в Избирательной администрации. Аккредитацию получили 158 представителей СМИ.

Ниже приведены предварительные результаты промежуточных выборов мажоритарных депутатов (Гори, Каспи):

Георгий Сосиашвили (политическое объединение граждан «Грузинская мечта – Демократическая Грузия») – 19 032 голоса;

Мамука Тускадзе (политическое движение граждан Грузии «За социальную справедливость») — 1 344 голоса.

Что касается внеочередных выборов мэра Гурджаани, предварительные результаты таковы:

Георгий Мачавариани (политическое объединение граждан «Грузинская мечта – Демократическая Грузия») – 14 450 голосов.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)