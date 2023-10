Родственникам обвиняемого в убийстве 14-летней девочки избрали предварительное заключение

Телавский районный суд (регион Кахети, Восточная Грузия) в качестве меры пресечения избрал предварительное заключение дяде и двоюродному брату человека, обвиняемого в убийстве 14-летней Айтадж Шахмаровой за несообщение о серьезном преступлении. Оба они признали себя виновными.

Убийство несовершеннолетней девочки вызвало возмущение общественности и правозащитных организаций. По информации прокуратуры Грузии, следствие установило, что летом 2023 года Асим Асланов незаконно лишил несовершеннолетнюю свободы, чтобы заставить ее выйти за него замуж, и привез ее в дом своего дяди в селе Ламбало, район Сагареджо, где право несовершеннолетней девочки на свободное передвижение было ограничено на два месяца. Девочка несколько раз пыталась сбежать.

После одной из таких попыток, 6 октября, похититель убил ее. После совершения преступления Асланов скрылся, однако через несколько дней его задержала полиция. Суд избрал для него предварительное заключение на 2 месяца в качестве меры пресечения.

По информации прокуратуры, дядя и двоюродный брат похитителя знали о похищении, но не сообщили о преступлении в правоохранительные органы.

Похищенной несовершеннолетней удалось сбежать, связаться с матерью по мобильному телефону незнакомого лица и сообщить ей о похищении, однако члены семьи вернули девочку похитителю.

Мать и дядя убитой несовершеннолетней также задержаны. Им предъявлено обвинение в принуждении несовершеннолетнего к вступлению в брак и несообщении о преступлении.

Прокуратура Грузии заявила, что проводит самую строгую уголовно-правовую политику по делам этой категории. «Все лица, обвиняемые по указанному делу, будут привлечены к ответственности за совершенное тягчайшее преступление по всей строгости закона», – говорится в заявлении прокуратуры.

