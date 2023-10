Оппозиционные партии запускают новый проект публичного обличения

Оппозиционные политические партии Грузии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» совместно с другими оппозиционными партиями, гражданским сектором и СМИ 12 октября запускают новый проект mona.ge (слово «мона» (მონა) в грузинском языке означает «раб»), целью которого является публичное разоблачение лиц, поддерживающих российский режим.

Проект включает в себя двуязычный сайт и соответствующую страницу в Facebook, где ежедневно будет публиковаться информация о выявленных лицах. Решение о разоблачении конкретных лиц будет принимать специальный совет, состоящий из представителей различных сфер. Информация будет распространяться посредством еженедельных брифингов, а список обличенных лиц будет ежемесячно рассылаться в аккредитованные в Грузии дипломатические миссии и эмиграционные службы западных стран.

В беседе с представителями СМИ лидер партии «Дроа» Элене Хоштария заявила, что «российской системе необходимо планомерное и системное противостояние, чтобы не только один раз выкрикивать о фактах, но и создать систематический механизм обличения, и сайт mona.ge является созданием этого механизма обличения».

В свою очередь, лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил: «мы оставим имя и фамилию каждого из них потомкам и сохраним их навсегда, а будущие поколения будут знать, кем они были для страны в этот критический момент, когда у нас был серьезный шанс и он у нас еще есть, чтобы очень быстрыми шагами идти навстречу Европе и НАТО, и кто нам мешал это сделать».

Цель сайта mona.ge

Веб-сайт, который является одним из элементов проекта, будет идентифицировать лиц, участвующих в различных видах деятельности, включая слежку, манипулирование выборами, запугивание и дачу ложных показаний.

Проект преследует три основные цели:

Разоблачение рабского повиновения и прислуживание российскому режиму в Грузии сегодня и обнародование их личностей. Сохранение личностей обличенных людей в цифровом формате для будущих поколений как людей, которые в этот важный и сложный период истории страны в различных формах и функциях стояли на службе российского режима. Максимально предотвратить побег этих людей и членов их семей и получение убежища в западных странах.

Целями проекта являются сотрудники Службы государственной безопасности, те сотрудники полиции, которые отдают приказы или участвуют в аресте участников мирных протестов против российского режима или российского влияния, все, кто участвует в сведении политических счетов против политических оппонентов российского режима, судьи которые выполняют заказы российского режима, организаторов насильственных группировок, лиц, участвующих в кампаниях по дезинформации, работников СМИ, которые прямо или косвенно участвуют в антизападных кампаниях или поощряют насилие в отношении политических оппонентов или общественных групп, владельцев «бизнеса», выигравших тендеры коррупционным путем и возвпащают часть денег «в партийную копилку Грузинской мечты».

