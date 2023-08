Швейцария ограничивает выдачу шенгенских виз владельцам российских паспортов из оккупированных регионов Грузии

Швейцария объявила, что жители оккупированных территорий Грузии и Украины не смогут получить шенгенскую визу или пересечь границы Шенгенской зоны по проездным документам, выданным российскими властями. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

В решении Федерального совета Швейцарии от 16 августа говорится, что паспорта, удостоверения личности и разрешения, выданные российскими властями жителям Абхазии и Цхинвальского региона после 26 августа 2008 года, не будут признаваться для выдачи шенгенских виз.

«В августе 2008 года Россия объявила, что официально признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Очень немногие страны сделали то же самое. Швейцария рассматривает эти регионы как неотъемлемую часть Грузии», — отметили в Федеральном совете.

Швейцария также уточнила, что, несмотря на введенные ограничения, она по-прежнему будет выдавать визы для конкретных целей, таких как гуманитарные, лицам из оккупированных регионов Украины и Грузии.

В декабре 2022 года Совет Евросоюза принял решение не принимать паспорта и другие проездные документы, выданные Россией в оккупированных регионах Украины и Грузии. Согласно постановлению, «проездные документы Российской Федерации (российские проездные документы)», выдаваемые в аннексированном Крыму и оккупированных Донецкой и Луганской областях, а также «на территориях Абхазии и Южной Осетии Грузии, не являющихся подконтрольными властям Грузии», не признаются, «или находится в процессе непризнания государствами-членами, а также Исландией, Норвегией, Швейцарией и Лихтенштейном».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)