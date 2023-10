Премьер-министр принял участие в саммите Европейского политического союза в Гранаде

Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили приняла участие в третьем саммите Европейского политического союза в испанском городе Гранада 5-6 октября.

На саммите присутствовали главы 47 европейских стран и руководители различных институтов ЕС.

Премьер-министр принял участие в тематической дискуссии «Мультилатерализм, включая вопросы безопасности и геостратегии», а также провел встречи с коллегами из разных стран. В рамках визита Гарибашвили также встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

На встрече с председателем Еврокомиссии стороны говорили о европейском пути Грузии. По сообщению пресс-службы премьер-министра, Ираклий Гарибашвили подчеркнул «важность успехов Грузии (на пути к европейской интеграции) и получения страной статуса кандидата (в члены ЕС) к концу года как в региональном, так и в глобальном контексте».

В рамках визита Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Республики Словения Робертом Галобом и выразил надежду на сильную политическую поддержку Словении на всех этапах присоединения Грузии к европейской семье. Гарибашвили поздравил Роберта Галоба с избранием Республики Словения непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Подобные послания прозвучали и на встрече премьер-министра Грузии и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Обсудив процесс интеграции Грузии в Евросоюз, стороны также говорили об углублении сотрудничества между двумя странами.

На встрече с премьер-министром Финляндии Петери Орпо Гарибашвили выразил надежду, что Грузия получит «сильную политическую и практическую поддержку Финляндии, которая поможет Грузии перейти к следующему этапу вступления в Евросоюз». Стороны также обсудили, какие конкретные шаги можно предпринять для дальнейшего углубления торгово-экономических связей между Грузией и Финляндией. Ираклий Гарибашвили поблагодарил Петери Орпо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Было подчеркнуто плодотворное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций.

На встрече с Премьер-министром Республики Болгария Николаем Денковым стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. Было отмечено, что Грузия рассматривает Болгарию как дружественную страну и надежного партнера. Как было отмечено на встрече, на протяжении многих лет торговля и экономика остаются одними из важных сфер двустороннего сотрудничества между странами, поскольку Болгария постоянно входит в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии. Премьер-министр Грузии поблагодарил своего болгарского коллегу за твердую поддержку со стороны Болгарии суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской интеграции страны.

