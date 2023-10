Гарибашвили: начало процедуры импичмента – результат «провокации» Саломе Зурабишвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что президент Саломе Зурабишвили намеренно нарушила закон, организовала «провокацию» и подтолкнула правительство начать процедуру импичмента. Глава правительства так отреагировал на продолжающиеся слушания об импичменте президента в Конституционном суде.

По словам Гарибашвили, если бы президент была человеком, мыслящим государственно, она бы поддержала правительство, но «вместо этого мы увидели президента, опустившуюся на уровень оппозиции», которая во время своего выступления в Парламенте «в точности повторила подобные мессиджи, тот нарратив, которое сформировала оппозиция».

«На этот шаг нас вынудила госпожа президент, это, конечно, неприятно. Более того, перед нашей страной стоит очень много проблем», – сказал премьер-министр, – «Но госпожа Саломе нам не оставила другого выбора, она демонстративно и целенаправленно нарушила Конституцию. Это была преднамеренная провокация».

В беседе с представителями СМИ в рамках третьего саммита Европейского политического союза (ЕПС) в испанском городе Гранада, Гарибашвили заявил, что объяснил сложившуюся ситуацию своим европейским коллегам. «Конечно, они это понимают, они понимают, что это чисто юридический вопрос, но они также говорят нам, что это некрасиво. Конечно, это портит оптику и восприятие», – сказал глава правительства, добавив, что «все абсолютно понимают эту правовую ситуацию, и я им сказал, что это формальный, законный, но важный процесс, чтобы показать верховенство закона, верховенство Конституции, что никто в стране не стоит выше закона».

Он также отметил, что «когда были обращения от президента, я отпускал ее всюду, мы, правительство, отправляли одобрительные письма. Почему бы и нет, если бы в Европе был еще один голос, который сказал бы то, что мы должны сказать, почему бы и нет, это можно было бы приветствовать, но, к сожалению, она радикально изменила свою ориентацию, и все ее послания и авторитет были потеряны».

«Естественно, мы не могли отправить оппозиционера с нашим мандатом и с нашими полномочиями в Европу», – добавил премьер-министр.

