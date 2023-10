В исследовании оцениваются риски, связанные с владением российским бизнесом в Грузии

3 октября исследовательский институт ISET и Zinc Network опубликовали результаты исследования, в которых оцениваются потенциальные риски, связанные с владением российским бизнесом в различных секторах грузинской экономики. В исследовании Россия рассматривается как глобальная угроза, а владение враждебными государствами бизнес-активов— как гибридная угроза.

В исследовании оцениваются потенциальные риски, связанные с владением Россией бизнес-активов в восьми изучаемых секторах: электроэнергетика, нефть и природный газ, коммуникации, горнодобывающая промышленность и минеральные воды, туризм, банковское дело, строительство и транспорт.

Авторы исследования заявляют, что влияние России на электроэнергетический сектор является значительным, что проявляется в прямом владении и контроле со стороны российских бизнес-компаний.

В нефтегазовом секторе также имеется значительное влияние, особенно благодаря деятельности принадлежащей России нефтяной компании Лукойл. Кроме того, Petrocas Fuel Services Georgia в прошлом также была связана с Россией.

Что касается сферы коммуникаций, здесь российский капитал связан с компанией сотовой связи «Вион Джорджия» (ранее «Билайн», а сейчас «Селлфи») и влиянием семьи депутата Придона Инджия в указанной сфере. Согласно исследованию, учитывая явные российские интересы семьи Инджия и «Вион Джорджия» в прошлом, степень концентрации российской собственности в секторе коммуникации Грузии заслуживает умеренного внимания.

Аналогичным образом, в секторе полезных ископаемых и минеральных вод также наблюдается умеренное российское влияние, в частности, из-за присутствия российского капитала в компаниях «АиДиЕс Боржоми» и RMG.

Риски для безопасности Грузии

Исследование выделяет шесть рисков «высокой степени серьезности», связанных с российскими гражданами или компаниями, владеющими бизнесом в Грузии. Во-первых, говорится в документе, такое владение может увеличить политическое влияние России на Грузию из-за переплетения интересов российской политической и деловой элиты.

Во-вторых, частное владение российским бизнесом потенциально способствует внедрению коррупционных практик, которые могут проявляться в случаях применения принципа «вращающейся двери», уклонения от уплаты налогов или злоупотребления системой государственных закупок.

В-третьих, анализ показывает, что экономическая зависимость приводит к рискам экономических манипуляций, включая манипулирование ценами.

Кроме того, исследование указывает на возможность шпионажа, будь то коммерческая, политическая или личная информация, и предоставляет эмпирические доказательства связей между российскими бизнес-операторами, такими как Yandex Go, и российскими спецслужбами.

Кроме того, исследование называет саботаж как еще один потенциальный риск, связанный с владением российским бизнесом в Грузии.

Документ также обращает внимание на риски санкций и уклонения от них, утверждая, что российские компании могут подвергнуться санкциям из-за связей их владельцев.

Рекомендации

В рамках исследования были разработаны следующие три рекомендации:

1. Исследование потенциального воздействия введения механизма контроля прямых иностранных инвестиций (ПИИ):

Согласно исследованию, значительная часть стран мира, около трети, уже внедрила ту или иную форму механизма контроля инвестиций. Однако существуют различные процедуры инвестиционного контроля. Такой механизм мог бы контролировать только инвестиции в критически важную инфраструктуру или только инвестиции, поступающие из враждебного государства. Также обсуждается, в какой степени инвестиционный контроль всех объемов допустим или в какой степени процедура инвестиционного контроля должна быть наделена ретроспективной силой. По мнению авторов исследования, в Грузии может быть разумным ввести механизм предварительного контроля за такими инвестициями России в критически важные отрасли, в результате которых не менее 10% акций переходят в собственность инвестора.

2. Обзор рисков, связанных с активами, принадлежащими России, в концептуальных документах национальной безопасности:

Важно, чтобы основания создания механизма контроля прямых иностранных инвестиций были обоснованы в концептуальных документах национальной безопасности, таких как Концепция национальной безопасности или Документ об оценке угроз. На данном этапе Концепция национальной безопасности лишь в общих чертах говорит о войне и неконвенциональных угрозах, связанных с Россией, и никакого Документа об оценке угроз не существует.

3. Содействие проведению реформы критически важной инфраструктуры посредством инклюзивного политического процесса:

Еще одним шагом, который необходимо предпринять для реализации рекомендаций, касающихся механизма контроля ПИИ, является содействие проведению реформы критически важной инфраструктуры. Введение указанной реформы важно для достижения соглашения о принципах определения критической инфраструктуры и ее защиты внутри страны.

В исследовании подчеркивается, что владение российским бизнесом является лишь одним из аспектов общего экономического влияния России в Грузии. Авторы говорят, что оценка более широкой экономической зависимости от России, включая владение российским бизнесом, необходима для понимания масштаба проблемы.

Кроме того, на фоне стремления Грузии к вступлению в евроатлантические структуры со временем в качестве экономических и стратегических партнеров Грузии появятся новые государственные акторы, такие как Китай. Поэтому, согласно исследованию, важно изучать международную практику защиты государств от потенциально угрожающих воздействий (например, угроз, вызванных владением активами) в контексте экономических интересов этих акторов.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)