TI Грузия: Экономическая зависимость Грузии от России продолжает расти

«Международная прозрачность – Грузия» опубликовала новый отчет, согласно которому экономическая зависимость Грузии от России сохранялась и в первой половине 2023 года.

Согласно отчету, в январе-июне 2023 года Грузия получила от России 2 миллиарда долларов дохода за счет денежных переводов, туризма и экспорта товаров, что в 1,6 раза больше показателя января-июня 2022 года.

«Усиление экономической зависимости от России содержит угрозу для Грузии, поскольку традиционно Россия использует экономические отношения как рычаг политического давления на независимые страны», – говорится в докладе.

Внешняя торговля

Согласно документу, в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года товарооборот Грузии с Россией увеличился на 32% и составил 1,3 миллиарда долларов США. «Доля России в общем торговом обороте Грузии выросла до 12,4%, что является самым высоким показателем за последние 16 лет».

В январе-июне 2023 года экспорт грузинской продукции в Россию увеличился на 34% и составил 344 млн долларов США. Доля России в общем экспорте Грузии составила 11,3%, что на 1,3 процентных пункта выше показателя января-июня 2022 года.

«За 6 месяцев текущего года вино заняло первое место по экспорту грузинской продукции на российский рынок с объемом 82 миллиона долларов США. На втором месте оказались безалкогольные напитки с 66 миллионами долларов США. Далее идет экспорт легковых автомобилей – на 53 миллиона долларов США», – говорится в отчете.

По данным организации, за отчетный период импорт увеличился на 31% и составил 927 миллионов долларов США. «Доля России в общем импорте Грузии составила 12,9%, что на 1,1 процентного пункта выше показателя января-июня 2022 года. В первом полугодии доля России в импорте не была такой высокой с 2007 года. По сравнению с 6 месяцами 2021 года импорт из России увеличился в 2 раза».

За первые 6 месяцев 2023 года больше всего увеличился импорт нефтепродуктов (топлива) из России. По сравнению с 6 месяцами 2021 года импорт нефтепродуктов увеличился в 5 раз.

Туризм и денежные переводы

В документе говорится, что в 2022 году в связи с окончанием пандемии и после начала российско-украинской войны приток визитеров из России значительно увеличился. В 2022 году посетителей из России было 1,1 млн, что в 5 раз больше, чем в 2021 году, но на 26% меньше, чем в 2019 году.

«За январь-июнь 2023 года из России приехало 578 тысяч посетителей, что в 2 раза больше показателя января-июня 2022 года, хотя все равно отстает от показателя 2019 года на 16%», – говорится в отчете, – «В 2022 году доля российских визитеров в общем количестве посетителей Грузии составила 20%. В первом полугодии 2023 года доля российских посетителей составила 20,2%».

По данным «TI Грузия», статистика посетителей доступна с 2011 года, из которой видно, что «доля российских граждан в приезжих никогда не достигала 20%».

На основании информации Национального банка Грузии организация отмечает, что «в первом полугодии 2023 года российские гости потратили в Грузии 482 миллиона долларов США, что в два раза больше, чем в 2022 году».

По данным Службы статистики Грузии, в организации констатируют, что в 2022 году в Грузии остались и зарегистрировались в качестве иммигрантов 62,3 тыс. граждан России.

В первом полугодии 2023 года по сравнению с первым полугодием 2022 года денежные переводы из России выросли на 50% и составили 1,1 млрд долларов. «Однако в мае-июне этого года денежные переводы из России начали снижаться и было переведено на 259 миллионов долларов меньше, чем в мае-июне 2022 года».

Прямые иностранные инвестиции

Согласно отчету, «в 2022 году из России поступило 108 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций, что является рекордным количеством инвестиций из России в Грузию за один год».

За январь-июнь 2023 года из России в Грузию поступило 56 миллионов долларов прямых инвестиций, что в 7 раз больше показателя января-июня 2022 года. Из 56 миллионов долларов инвестиций 27 миллионов долларов были направлены на финансовую и страховую деятельность, 18 миллионов долларов на недвижимость, 7 миллионов долларов на информационные технологии и 4 миллиона долларов на торговлю.

Российские компании

В первом полугодии 2023 года в Грузии было зарегистрировано 6 539 российских компаний.

«96% зарегистрированных в 2022-2023 годах российских компаний являются индивидуальными предприятиями. Для сравнения, доля индивидуальных предприятий среди российских компаний, зарегистрированных в 2021 году, составила 51%. 99% индивидуальных предпринимателей имеют негрузинские фамилии», – говорится в отчете.

Рекомендации

Чтобы снизить экономическую зависимость Грузии от России, организация предлагает властям следующие рекомендации:

Чтобы сократить торговлю с Россией, правительство Грузии должно активнее и быстрее начать работать над подписанием соглашений о свободной торговле со всеми стратегическими партнерами, с которыми у нас пока нет такого соглашения;

Поскольку диверсификация экспортного рынка вина сложна и не может быть осуществлена ​​быстро, правительство должно иметь стратегию, как уменьшить зависимость от российского рынка в ближайшие годы;

Помощь из госбюджета не должна предоставляться таким предприятиям, которые усиливают экономическую зависимость от России.

