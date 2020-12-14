Источник: facebook.com/USAIDGeorgia/
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USAID приветствует проверку результатов параллельного подсчета со стороны ISFED

14/12/2020 - 20:25
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В опубликованном 14 декабря заявлении Представительство Агентства США по международному развитию (USAID) в Грузии приветствовало решение НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), которая «по своей инициативе проверила результаты параллельного подсчета голосов (PVT) и представила общественности доклад о внутреннем аудите». Заявление было сделано после того, как за обновленными результатами параллельного подсчета последовала критика в адрес организации со стороны Грузинской мечты и оппозиционных политических партий.

«ISFED — это профессиональная организация гражданского общества с достойной репутацией, которая всегда с ответственностью относится к обеспечению прозрачности информации, контролю качества своих данных и точность результатов в соответствии с международно признанными наилучшими практиками проведения PVT», — заявляет USAID.

«Мы поддерживаем прозрачную работу всех организаций, участвующих в мониторинге выборов, и ценим работу ISFED в сложной поствыборной среде», — говорится в заявлении.

11 декабря ISFED опубликовал уточненные данные результатов параллельного подсчета голосов по пропорциональной части октябрьских парламентских выборов, согласно которым, показатель Грузинской мечты увеличился с 45,8% до 47,6% по сравнению с исходными данными. По заявлению организации, внутренний аудит выявил некоторые недостатки при первоначальном параллельном подсчете голосов. В частности, выяснилось, что помимо голосов, полученных избирательными субъектами, подсчитывались и недействительные бюллетени, что «незначительно» изменило процентные показатели, полученные избирательными субъектами. ISFED повторила, что в 8% протоколов с избирательных участков был обнаружен дисбаланс и что организация считает парламентские выборы 2020 года выборами с самым низким стандартом за последние годы.

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14/12/2020 - 20:25
18 1 minute read

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