Отар Парцхаладзе подарил сыну свое имущество

Согласно документам Публичного реестра, 19 и 20 сентября Отар Парцхаладзе, попавший под санкции США, в ускоренном порядке передал в дар сыну имущество, зарегистрированное на его имя.

Отар Парцхаладзе подарил Андрии (Анзору) Парцхаладзе коммерческие помещения в центре Тбилиси, гостиничные номера, квартиры и земельный участок. Согласно документам Публичного реестра, Отар Парцхаладзе также передал сыну 100% акций ООО «ДжиПиЭс Консалтинг».

В частности, в даренное имущество включает:

