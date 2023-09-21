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Отар Парцхаладзе подарил сыну свое имущество

Civil.ge Send an email 21/09/2023 - 12:55
21 1 minute read

Согласно документам Публичного реестра, 19 и 20 сентября Отар Парцхаладзе, попавший под санкции США, в ускоренном порядке передал в дар сыну имущество, зарегистрированное на его имя.

Отар Парцхаладзе подарил Андрии (Анзору) Парцхаладзе коммерческие помещения в центре Тбилиси, гостиничные номера, квартиры и земельный участок. Согласно документам Публичного реестра, Отар Парцхаладзе также передал сыну 100% акций ООО «ДжиПиЭс Консалтинг».

В частности, в даренное имущество включает:

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Civil.ge Send an email 21/09/2023 - 12:55
21 1 minute read

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