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Отар Парцхаладзе подарил сыну свое имущество
Согласно документам Публичного реестра, 19 и 20 сентября Отар Парцхаладзе, попавший под санкции США, в ускоренном порядке передал в дар сыну имущество, зарегистрированное на его имя.
Отар Парцхаладзе подарил Андрии (Анзору) Парцхаладзе коммерческие помещения в центре Тбилиси, гостиничные номера, квартиры и земельный участок. Согласно документам Публичного реестра, Отар Парцхаладзе также передал сыну 100% акций ООО «ДжиПиЭс Консалтинг».
В частности, в даренное имущество включает:
- Земля сельскохозяйственного назначения в Табахмела (Цавкиси) – 1001 кв.м.;
- Земля сельскохозяйственного назначения в Табахмела (Цавкиси) – 1030 кв.м.;
- Земля сельскохозяйственного назначения в Табахмела (Цавкиси) – 2058 кв.м., где размещена церковь, построенная Отаром Парцхаладзе;
- Номер в гостиничном комплексе в Бакуриани – 25 кв.м.;
- Номер в гостиничном комплексе в Бакуриани – 26 кв.м.;
- Коммерческая площадь в Ваке, Тбилиси – 143 кв.м.;
- Коммерческая площадь в Ваке, Тбилиси – 336 кв.м.;
- Коммерческая площадь в Ваке, Тбилиси – 101 кв.м;
- Коммерческое помещение в Ваке, Тбилиси – 204 кв.м.;
- Квартира на Сабуртало, Тбилиси – 78 кв.м.;
- Квартира на Сабуртало, Тбилиси – 91 кв.м.;
- Квартира на Сабуртало, Тбилиси – 38 кв.м.
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