Тревожная практика занятости в квазигосударственных структурах

В расследовательском материале Радио «Свобода», в котором приведены результаты изучения практики трудоустройства в юридических лицах публичного права (ЮЛПП) и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лицах (Н(Н)Юл), выявлены случаи двойной занятости и неясные обязанности работающих сотрудников.

В статье-расследовании описывается широко распространенная практика, когда отдельные лица одновременно занимают должности в этих учреждениях и одновременно работают в других государственных организациях, что вызывает обеспокоенность по поводу эффективного использования публичных ресурсов.

Муниципалитет Хуло

В статье-расследовании описаны такие случаи, когда заместитель председателя фракции Хулойского Сакребуло (Аджария) также работает в музее, а технический работник по учету и обработке фольклорных архивных материалов одновременно является сотрудником Цкалканали (Водоканал).

Внутренний аудит в Мэрии Хуло в 2021 году счел существенным нарушением тот факт, что в созданном мэрией «Центре культуры Хуло» работали не менее 18 человек, которые одновременно работали на полной ставке в других государственных организациях. Данная ситуация была оценена как существенное нарушение.

Центр культуры Хуло имеет наибольшее количество сотрудников среди организаций, созданных мэрией муниципалитета Хуло, после Объединения детских садов.

За отчетный период более половины общего бюджета было использовано на заработную плату 169 человек, работающих в Центре культуры Хуло. По данным аудита, сотрудники не ходили в библиотеки этого центра.

В муниципалитете Хуло, где проживает 27 тысяч человек, всего в 10 Н(Н)ЮЛ, созданных мэрией, трудоустроено 800 человек, и почти 30% бюджета Хуло используется на заработную плату сотрудников этих Н(Н)ЮЛ. По сравнению с 2015 годом количество внештатных сотрудников Н(Н)ЮЛ в Хуло выросло вдвое, а это означает автоматическое увеличение фонда заработной платы.

Хулойский муниципалитет не единственный, где заметен прирост сотрудников в организациях, созданных мэрией. Муниципалитет Хуло является исключением лишь в том смысле, что он не отказался опубликовать отчет внутреннего аудита в качестве публичной информации. Муниципалитеты обычно отказываются выдавать результаты проверок, аргументируя это тем, что это «рабочий документ». В 2015-2017 годах Институт развития свободы информации даже вел судебный спор с Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, в результате которого две инстанции суда установили, что «отчетность и контроль являются неотъемлемой частью бюджетного процесса и каждый имеет право знать о деятельности публичного учреждения, заключениях проверок и результатах проверок».

Муниципалитеты Ахалцихе и Ткибули

Радио «Свобода» также удалось получить отчеты муниципалитетов Ткибули и Ахалцихе, где были выявлены существенные проблемы. Например, уборщицы и установщики фортепиано в Ахалцихе участвуют в разработке учебных программ.

В Ахалцихе в трудовых договорах сотрудников музыкальной школы при мэрии не указана ни зарплата, ни описание работы.

По данным аудита, в Объединении объектов культуры Ткибульского муниципалитета «рабочие функции некоторых сотрудников (особенно в администрации) неясны, нередки случаи дублирования функций, а некоторые сотрудники практически никогда не бывают загружены работой».

Критика НПО в адрес ЮЛПП и Н(Н)ЮЛ

Неправительственные организации, занимающиеся вопросами коррупции, неоднократно выражали обеспокоенность по поводу эффективности и необходимости в ЮЛПП и Н(Н)ЮЛ.

Они неоднократно призывали власть пересмотреть текущую практику трудоустройства в министерствах и местных органах власти, чтобы снизить риски непотизма и коррупции.

Более того, НПО утверждали, что правящая партия использует отсутствие прозрачности в управлении Н(Н)ЮЛ для увеличения административных ресурсов, особенно в преддверии выборов.

