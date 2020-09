IDFI: Наем внештатных сотрудников в министерствах и ЮЛПП увеличивает риски непотизма

Согласно исследованию, опубликованному Институтом развития свободы информации (IDFI) 15 сентября, за первые шесть месяцев 2020 года на оплату труда внештатных сотрудников министерств и ЮЛПП было потрачено 125,9 миллиона лари, что на 20,4 миллиона (19%) больше показателя за первые шесть месяцев прошлого года. По утверждению организации, в отличие от публичных служащих, лица назначаются на неконкурсной основе по административному контракту, а для принятия по трудовым договорам объявляется упрощенный публичный конкурс, и решение о приеме на работу принимается на основе собеседования, что увеличивает риски непотизма и нерационального распоряжения бюджетными средствами.

Организация разъясняет типы должностей публичных служащих в министерствах и юридических лицах. Это: публичный служащий, профессиональный публичный служащий, лицо, работающее по административному контракту, и лицо, работающее по трудовому контракту. В то же время Институт развития свободы информации на основании Закона Грузии «О публичной службе» сообщает, что максимальная заработная плата для лиц, работающих по трудовым и административным контрактам, составляет 4000 и 6000 лари, соответственно.

Основные выводы исследования, проведенного организацией, заключаются в следующем:

В 2019 году на оплату труда внештатных работников из государственного бюджета было потрачено 242,2 миллиона лари, что примерно на 25 миллионов лари больше, чем в 2018 году, и на 100 миллионов лари больше, чем в 2015 году.

Большинство лиц, работающих в министерствах по административным контрактам, являются советниками министра, и их зарплата колеблется от 2 800 до 6 000 лари.

Из 104 публичных учреждений, к которым обращалась организация, только 48 учреждений предоставили полную информацию о сотрудниках, работающих по контрактам.

Предмет контракта и названия должностей в Реестре контрактных сотрудников публичных учреждений часто расплывчаты и не содержат информации о должностных обязаностях работающих лиц.

Анализ информации опыта работы (CV) советников показывает, что эта должность, вероятно, в некоторых случаях используются для назначения т.н. «ОДР».

НПО призывает власти пересмотреть существующую практику найма по контрактам сотрудников, чтобы снизить риски непотизма и коррупции; Функции и обязанности нанятых по контракту советников, консультантов и экспертов должны быть определены подробно, и следует разработать единый стандарт для обеспечения справедливого регулирования вознаграждения внештатных сотрудников.

