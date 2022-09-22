Служба статистики: Во II квартале 2022 года ВВП страны вырос на 7,1%

Согласно предварительным данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 19 сентября, во втором квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой продукт (ВВП) страны увеличился на 7,1% и составил 17,97 млрд лари по текущим ценам.

По данным Службы статистики, за отчетный период существенный вклад в рост внесли следующие отрасли: электроснабжение, газоснабжение, подача пара и кондиционирование воздуха (75,9%); информация и коммуникация (27,7%); транспорт и складирование (18,6%); образование (12,0%); сельское, лесное и рыбное хозяйство (10,9%); оптовая и розничная торговля (3,0%).

Снижение отмечено в следующих отраслях: здравоохранение и социальная деятельность (-12,7%); строительство (-3,2%); деятельность, связанная с недвижимостью (-2,7%).

Уточненные данные Служба статистики Грузии опубликует 15 ноября.

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