Тбилисский городской суд признал Мегиса Кардава виновным в деле о растрате

Тбилисский городской суд 13 сентября признал бывшего заместителя начальника Департамента Военной полиции Мегиса Кардава виновным в растрате 60 тысяч лари, принадлежащих Министерству обороны Грузии, и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Информацию об этом распространяет прокуратура Грузии. По сообщению ведомства, суд приговорил Мегиса Кардава к 8 годам лишения свободы, однако, согласно Закону Грузии об амнистии, срок осужденному был смягчен и в итоге назначено лишение свободы на 4 года. Его лишили права занимать должности или работать на публичной службе сроком на 6 месяцев.

На основании представленных прокуратурой доказательств суд установил, что в сентябре 2011 года в ходе расследования в Департаменте Военной полиции по надуманному т.н. «шпионскому» делу в отношении полковника Серго Тетрадзе тогдашний заместитель начальника Департамента Военной полиции Мегис Кардава из бухгалтерии Министерства обороны в разное время вынес 60 000 лари. С помощью тогдашнего министра обороны Кардава создал фальшивые документы, согласно которым выданные министерством средства якобы были использованы для проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу о «шпионаже».

Мегиса Кардава обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а», части второй и пунктом «б», части третьей , статьи 182 Уголовного кодекса Грузии, которые касаются противоправной растраты чужой крупной суммы или имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

По информации прокуратуры, из 11 уголовных дел против Кардава в Грузии по 6 вынесены обвинительные приговоры, а 5 уголовных дел находятся на рассмотрении в Тбилисском городском суде.

Мегис Кардава находился в розыске властями Грузии с февраля 2013 года по различным обвинениям в связи с 11 уголовными делами. Он был задержан в Украине в 2017 году и экстрадирован в Грузию в 2021 году. Он был признан виновным по нескольким уголовным делам, в том числе по делам т.н. «тюремного бунта», «спецоперации в Навтлуги» и захороненных «бочек», а также по делу о пытках и сексуальном насилии в отношении полковника в отставке Серго Тетрадзе, за что Кардава был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

