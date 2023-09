Парламент Грузии отказался рассматривать петицию о запрете авиасообщения и безвизового режима с Россией

Парламент Грузии не стал рассматривать петицию, подписанную 6 084 гражданами, о запрете прямого авиасообщения между Россией и Грузией и безвизового режима для граждан России. 12 сентября парламентский Комитет по отраслевой экономике и экономической политике рассмотрел вопрос в процедурном порядке.

«С той позиции, которую занимает государство, что оно не вводит санкции в отношении России, потому что в первую очередь эти санкции будут направлены на ущерб экономике страны и затронут граждан нашей страны… мы считаем, что нецелесообразно изучить петицию и рассмотреть ее глубинным образом, – заявил председатель комитета Давид Сонгулашвили.

Он не позволил авторам петиции высказать свое мнение на заседании комитета.

Два представителя оппозиции поддержали рассмотрение петиции на заседании, а четверо представителей большинства проголосовали против.

Петиция была внесена в Парламент Грузии 15 мая, после того как президент России отменил решение о визовом режиме и запрете полетов с Грузией. Инициаторы петиции выступили против восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией в свете оккупации Россией 20% территории Грузии и продолжающейся войны с Украиной.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)