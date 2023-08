Посол США Келли Дегнан прощается с Грузией

Посол США в Грузии Келли Дегнан, срок полномочий которой истекает этим летом, в прощальном письме гражданам Грузии выразила свою любовь к культуре, природе и народу Грузии. По ее словам, грузины, как и американцы, боролись против угнетения ради объединения, защиты и укрепления своей страны. «На протяжении веков грузины сохранили свободу, веру и ценности, которые определяют грузинскую идентичность. Это общие ценности и традиции, которые нас объединяют: дух независимости, творческий дух, сострадание и мужественная выдержка», – говорится в письме посла.

Он пишет, что его вдохновлена настойчивостью многих грузин, с которыми ей удалось познакомиться, «эта настойчивость привела к впечатляющему прогрессу и преобразованию Грузии за последние тридцать лет». Она подчеркнула принципы, на которых основано государство Грузия: равенство, справедливость, демократия. «Это те же принципы, которые Соединенные Штаты стремятся защитить. Вот почему Америка поддерживает грузинский народ в достижении вашей цели – большей стабильности, безопасности и благополучия посредством европейской интеграции», – добавила посол.

Дегнан отмечает, что «Сила в единстве» — это поистине непревзойденный девиз для Грузии и Америки!». По ее словам: «укрепляя демократические институты для защиты от колебаний, с лучом надежды и оптимизма, с непоколебимым движением к евроатлантической судьбе Грузии – я в восторге от всего, что грузинский народ сделал и сделает в будущем из-за вашей безграничной любви к своей стране и вашей настойчивости, чтобы Грузия могла достичь светлого, демократического будущего, которого грузины так хотят и заслуживают».

«Я прощаюсь со многими, многими грузинами, которые открыли мне свои двери и сердца. Мое сердце полно благодарности и огромного уважения. Несмотря на то, что я уезжаю, я забираю с собой много любви и дружбы от моих дорогих друзей со всей Грузии. Для меня было большой честью, которой я всегда буду дорожить, служить послом США в этой прекрасной стране», – пишет посол, заканчивая письмо цитатой из поэмы Ильи Чавчавадзе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)