Келли Дегнан говорит об отсутствии прогресса в снижении поляризации и прочном партнёрстве

В последнем интервью Радио Свобода в качестве посла США в Грузии Келли Дегнан заявила, что хотела бы видеть «больше прогресса в оказании помощи грузинам в преодолении глубокой поляризации». В интервью она подчеркнула необходимость того, чтобы люди пришли на предстоящие парламентские выборы. Дегнан также подчеркнула важность долгосрочной наблюдательной миссии, поскольку «неприятные вещи случаются не только в день выборов».

Приведенный ниже текст основан на грузинской версии интервью, опубликованного Радио «Свобода».

Реформы и выборы

Посол Дегнан говорила о деструктивной роли, которую поляризация сыграла в грузинской политике, и заявила, что поляризация началась еще до ее приезда и особенно усилилась после «ночи Гаврилова» и выборов в октябре 2020 года, результаты которых были опротестованы оппозицией. Приветствуя «смелость» политических лидеров вести переговоры о прекращении кризиса при посредничестве ЕС и США, она выразила обеспокоенность тем, что Соглашение от 19 апреля не было выполнено, отметив, что «ни одна из крупных партий не соблюдали это соглашение», что «дало новый толчок поляризации».

Посол Дегнан заявила, что Соглашение от 19 апреля, а также 12 рекомендаций Евросоюза «предполагают те же реформы, над которыми Грузия работала годами, десятилетиями». Она призвала к продолжению этого процесса и заявила, что «страны-члены ЕС также наблюдают за тем, как Грузия проводит эти реформы и сможет ли страна объединиться для работы над этими реформами».

Она заявила, что народ Грузии «сделал четкий выбор в пользу европейского будущего» и что «каждый политический лидер должен работать для достижения этой цели».

В ответ на вопрос журналиста о предстоящих парламентских выборах посол призвала население Грузии «выйти и принять участие в выборах. Обеспечьте, чтобы ваш голос был услышан и ваш выбор засчитан». По словам Келли Дегнан, посольство США поддержит кампанию по просвещению избирателей, которая поможет людям «понять не только то, почему их голос имеет значение, но и на этих конкретных выборах, когда 90% избирательных участков переходят на электронную систему голосования, избиратели знали, как это работает».

Она также подчеркнула важность долгосрочного наблюдения за выборами и выразила обеспокоенность тем, что это невозможно было сделать в 2020 году из-за ограничений, вызванных пандемией Ковид-19. Посол отметила, что «неправильные вещи происходят не только в день выборов, на самом деле это происходит за несколько месяцев до них: запугивание людей, подкуп голосов, угрозы в адрес людей, что они потеряют работу, если не проголосуют так, как нужно». Дегнан добавила, что «очень важно следить за выборами с раннего периода, чтобы помочь избирателям Грузии уже позже верить в их результаты».

Укрепление прозрачности и подотчетности

Подчеркнув важность прозрачности и подотчетности в управлении Грузией, посол Дегнан сказала: «это очень важный вопрос, и одна из вещей, над которыми Грузия работает на протяжении многих лет, — это повышение прозрачности, будь то работа Парламента, суда, исполнительной власти».

Она подчеркнула роль независимых структур, в том числе службы государственного аудита, Службы государственного инспектора, неправительственных организаций и свободных СМИ, в подотчетности правительства. В этом контексте она напомнил о законе об «иноагентах», который был отозван Парламентом в результате общественных протестов, и выразила надежду, что «эту главу закрыли и подобный закон больше не будет представлен».

Посол также отметила прогресс, достигнутый в сфере судебной реформы, и заявила, что «необходимо сделать больше».

Ответ на критику со стороны правящей партии

Отвечая на вопрос о критике со стороны правящей партии, посол Келли Дегнан ответила: «политики говорят то, что говорят – даже когда знают, что это неправда. Я не принимаю это на свой счет». По ее словам, самое главное то, что говорит народ Грузии, и это «предельно ясно». Посол подчеркнула, что нас связывает 30 лет партнерства между США и Грузией.

Дегнан заявила, что «есть люди, которые пытаются подорвать тесное и прочное партнерство между США и Грузией. Они делают это по определенным причинам и в личных интересах. По словам посла, цель этого – не только дискредитировать США, но и подавить любой независимый голос, который «выступает в пользу европейского, демократического будущего Грузии».

«Считаю, что народ Грузии достаточно сообразителен» и «привык к подобного рода российской и пророссийской дезинформации», – сказала посол, добавив, что поддержка США будет продолжаться. «Мы будем поддерживать Грузию до тех пор, пока народ Грузии будет стремиться к демократическому будущему».

Осторожность в отношениях с Китаем

Говоря о недавно подписанном Соглашении о стратегическом партнерстве между Грузией и Китаем, посол США заявила, что «необходимо проявлять осторожность при взятии политических обязательств перед Китаем». По ее словам, важно быть прозрачным и гарантировать, что «любой контракт или обязательство, которое вы берете на себя, отвечает интересам Грузии».

Посол подчеркнула, что «подписанное совместное заявление достаточно нагружено политическими обязательствами, которые взяла на себя Грузия». По ее словам, она «не видела ответного обещания со стороны Китайской Народной Республики по поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии, а это главный приоритет этой страны – обеспечение суверенитета и территориальной целостности, особенно если учесть, что 20% ее территории – оккупированы Россией – страной, с которой Китай устанавливает все более тесные отношения».

Бдительность в отношении санкций против России

Посол США подчеркнула необходимость сохранения бдительности, поскольку «цель санкций и экспортного контроля — ограничить доступ России к компонентам и оборудованию, которые могут появиться на поле боя в Украине». По ее словам, «мы пытаемся как можно скорее положить конец этой войне, ограничив доступ к тому оружию и технике, которые Россия использует для продолжения войны».

Путь к членству в НАТО

Говоря о тесном военном сотрудничестве США и Грузии, посол Дегнан сказала, что «военное сотрудничество США и Грузии сильнее, чем когда-либо», о чем, по ее словам, свидетельствуют совместные учения, тренировки, совместная служба и самопожертвование, что является «признаком тесного сотрудничества и партнерства в этой области».

Отметив, что Грузия является соседом России и уже оккупирована Россией, посол Дегнан выразила обеспокоенность тем, что Россия все еще пытается манипулировать дискуссиями о признании территорий.

Говоря о более широких целях, посол Дегнан подтвердила, что главная цель военного сотрудничества США и Грузии – подготовить Грузию к членству в НАТО. Этот стратегический шаг имеет решающее значение для укрепления оборонных механизмов страны и защиты ее суверенитета.

В конце длинного интервью посол пояснила, что Годовая национальная программа (ANP) является «путеводителем». «Если Грузия проделает тяжелую работу, которая включает в себя такие же политические реформы, которые необходимы для членства в ЕС, если у лидеров Грузии хватит смелости и сил собраться вместе и выполнить тяжелую работу, намеченную в 12 рекомендациях и Ежегодной национальной программе, любому члену ЕС или НАТО будет трудно сказать «нет» любой союзной стране. Посол добавила, что предстоит проделать важную работу и что «сейчас настало время для прогресса».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)