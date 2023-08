Саломе Зурабишвили обратилась к участникам саммита «Крымской платформы»

23 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в саммите «Крымской платформы» в видеоформате и обратилась к его участникам.

«Для меня большая честь вновь присоединиться к вам в этот решающий день и выразить свою полную поддержку и солидарность от имени Грузии и грузинского народа», – сказала президент, подчеркнув, что «саммит в очередной раз проводится на фоне 18-месячного сопротивления Украины против последней военной агрессии России».

По ее словам, война в Украине является продолжением «неизменных усилий России по разделению, оккупации, захвата, угроз в отношении соседей и соответствует исторической реальности имперских сил».

«То, что должно было быть запрещено законом в сегодняшней Европе, выглядит трагически, и против этого варварского анахронизма Украина борется не только за свою независимость и суверенитет, но и за свободу и безопасность всей Европы», – заявила Саломе Зурабишвили.

Она отметила, что эта война еще раз продемонстрировала глобальную значимость региона и «укрепила аргумент о том, что Черное море действительно является неотъемлемой частью европейской стабильности и безопасности».

«Эта война показывает, что деоккупация всех территорий является абсолютной предпосылкой мира и стабильности, что заставит Россию отказаться от имперского поведения, что станет единственной стабильной основой новой и здоровой архитектуры европейской безопасности», – заявила президент.

По ее словам, Европа продолжит непоколебимую поддержку Украины, что «важно для победы Украины и не менее решающе для будущей безопасности Грузии и Молдовы».

«Наш народ перед лицом новой волны давления, угроз и многосторонних провокаций (что равносильно гибридной войне) продемонстрировал свою четкую решимость и дальше укреплять путь европейской интеграции страны и оставаться верным своей единственной перспективе», – заявила президент, выразив уверенность, что Грузия получит статус кандидата и «воссоединится с Украиной и Молдовой на общем пути европейской интеграции». «Мы не должны позволять России думать, что она может сбалансировать свои потери в Украине другими достижениями в других местах», – добавила она.

Далее Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сказала ему, что благодаря стойкости украинского народа страна уже добилась великой победы и «выйдет победителем из этой варварской войны, вернет свои территории и станет опорой завтрашней безопасной и процветающей Европы». «Грузия будет с вами так же, как и сейчас. Да здравствует независимая Украина!», – добавила президент Зурабишвили.

Крымская платформа — это дипломатическая инициатива Украины, созданная в 2021 году с целью усиления скоординированных на международном уровне усилий против аннексии Крыма Россией.

