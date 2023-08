Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 17 августа встретился со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху в рамках своего визита в Израиль. Встреча прошла как с глазу на глаз, так и в расширенном составе.

Согласно пресс-релизу Администрации правительства Грузии, стороны обсудили основные направления сотрудничества между Грузией и Израилем в различных сферах и перспективы дальнейшего углубления существующего сотрудничества.

Кроме того, премьер-министры также обсудили сотрудничество в экономическом направлении. Согласно пресс-релизу, премьер-министр Грузии отметил, что торгово-экономические отношения между странами развиваются, и в следующем году – начнутся переговоры по соглашению о свободной торговле, «что выведет партнерство между странами на качественно новый этап».

На встрече подчеркнули положительную динамику сотрудничества в сфере туризма, а также перспективы определения новых подходов и новых направлений будущего сотрудничества в рамках Совместной экономической комиссии. Согласно сообщению, стороны обсудили текущую обстановку в сфере безопасности и вызовы в мире.

