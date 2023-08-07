Грузинские политики комментируют 15-ю годовщину начала российско-грузинской войны

15 лет назад Россия начала войну против Грузии. В результате российско-грузинской августовской войны 2008 года Грузия потеряла 170 сотрудников Министерства обороны, 14 сотрудников Министерства внутренних дел и 228 гражданских лиц. Число раненых и пострадавших мирных жителей и военнослужащих составило 2 232 человека.

«Civil Georgia» предлагает заявления представителей правящей партии и оппозиции по поводу годовщины августовской войны.

Правящая команда

Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь «Грузинской мечты»: «7 августа — это дата, которая была записана в резолюции, которую в свое время поддержало «Национальное движение», как дата начала войны, и с ней была связана начало войны грузинскими военными и военные преступления. То есть обвинили грузинских военных в развязывании войны 7 августа и обвинили грузинских военных в совершенном 7 августа преступлении, которое мы потом развеяли и выиграли и в Страсбурге, и в Гааге, несмотря на то, что они скрывали доказательства. До 2014 года они сидели на российском нарративе, потому что упоминали павших героев 8 августа, в один из самых тяжелых дней, это однозначно спекуляция, это действительно делает российское дело… до 2014 года, прежде чем состоялись эти судебные процессы, несмотря на сокрытые ими доказательства, они 8 августа посещали могилы, и в этот день был день поминовения, и 8 августа считалось трагическим днем, и после 2014 они изменили нарратив и теперь хотят манипулировать как-то этим».

Гурам Мачарашвили, основатель «Сила народа»: «Существует, могу показать и прислать вам указ их лидера Саакашвили, где он прямо упоминает 8 августа, когда российские войска вошли, с конкретного места… 8 августа написано за подписью их же вождя, говорят, что якобы 7 августа… Это их обычная манипуляция».

Гия Вольский, первый вице-спикер Парламента: «Когда армия приближается к Грузии и точно знаешь, что созданы предпосылки для войны, тогда можешь принять превентивные меры, спасти людей и вывести их из зоны боевых действий – десятки людей погибли только потому, что власть Саакашвили до последней минуты уверяла нас, что Российская Федерация не примет участия в противостоянии… Спрятали доказательства для Страсбургского суда, не вывели людей и фактически создали ситуацию, когда война была бы неизбежна, несмотря на то, что международная позиция была совершенно иной. Они поставили подпись под тем, что развязывание войны произошло по вине Грузии и применялось запрещенное оружие… Это лицо той политической команды, которая сегодня делает какие-то неслыханные и безосновательные замечания и заявления в адрес власти».

Оппозиция

Леван Хабеишвили, председатель партии «Национальное движение»: «То, чего путинская Россия не смогла добиться танками, войной и оружием, к сожалению для нас, она добилась за 15 лет руками Бидзины Иванишвили и пророссийского правительства, и это очень тяжело».

Георги Вашадзе, председатель партии «Стратегия Агмашенебели»: «Россия напала на нас 7 августа, это уже признанный миром факт. Особенно после аннексии Крыма в 2014 году, после продолжающейся войны в Украине все увидели, что Россия не остановилась только на нападении на Грузию. Пусть люди увидят остальное».

Гига Бокерия, председатель Парии «Европейская Грузия — Движение за свободу»: «Это был ключевой вопрос пропаганды нашего врага, чтобы хотя бы частично обвинить Грузию в том, что произошло в августе 2008 года, и в том, что сегодня у нас есть правительство, режим, который в этом вопросе и в более широком контексте полностью стал частью пропаганды нашего врага и стал соучастником этого, и он видит в этом рецепт сохранения власти за собой, это наш позор».

Бадри Джапаридзе, партия «Лело за Грузию»: «Сегодня исполнилось 15 лет с начала активной военной интервенции Российской Федерации в Грузии, повлекшей за собой многочисленные жертвы. Эта трагедия продолжается и сегодня, потому что 20% нашей страны оккупированы. Даже сегодня права наших сограждан ежедневно нарушаются на оккупированных территориях, даже сегодня наши сограждане не имеют возможности вернуться в свои дома. Но этому нужно положить конец, естественно, нашими совместными усилиями, мирными усилиями, при активной поддержке международного сообщества».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)