Заявление МИД Грузии в связи с 15-й годовщиной августовской войны 2008 г.

Министерство иностранных дел Грузии опубликовало заявление, согласно которому 7 августа 2023 года исполняется 15 лет полномасштабной военной интервенции Российской Федерации против Грузии в 2008 году.

«В августе 2008 года Российская Федерация совершила первый случай нарушения территориальной целостности и границ суверенной страны с применением силы, что создало серьезную угрозу архитектуре безопасности региона и всей Европы», — говорится в заявлении.

Министерство заявляет, что в 15-ю годовщину указанного Российская Федерация, игнорируя основополагающие нормы и принципы международного права, продолжает оккупировать неотделимые регионы Грузии Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию.

Согласно заявлению, Российская Федерация не соблюдает заключенное при посредничестве ЕС Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, «расширяя свой незаконный контроль в оккупированных регионах различными действиями, в том числе возведением искусственных заграждений, ограничением свободного передвижения населения, пострадавшего от конфликта, незаконных задержаний и др.».

Кроме того, в министерстве отмечают, что идет процесс создания единого социально-экономического пространства с оккупированными территориями, оформление различного вида т.н. интеграционных договоров и меморандумов, укрепляет эффективный контроль Российской Федерации на местах и ​​способствует изоляции населения, проживающего на оккупированных территориях, разделенного в результате войны, как от остальной части Грузии, так и от международного сообщества.

По сей день оккупационные силы препятствуют неограниченному доступу международных организаций по защите прав человека и развертыванию международных механизмов безопасности на местах. Также Миссии наблюдателей Евросоюза не предоставлена ​​возможность въезда в Абхазию и Цхинвальский регион, несмотря на мандат миссии, – заявляет министерство.

В заявлении также говорится, что Грузия продолжает конструктивно участвовать в Женевских международных переговорах и продолжает проводить политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта.

Грузия благодарна международному сообществу за непоколебимую и безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, – заявляет министерство и призывает международное сообщество продолжать свои консолидированные усилия для мирного урегулирования конфликта и деоккупации территорий Грузии, возвращения ВПЛ и беженцев в свои дома, а также достижения мира и безопасности в Грузии и регионе в целом.

«Министерство иностранных дел пользуется случаем, чтобы выразить свои соболезнования семьям и близким бойцов и мирных жителей, героически погибших в войне 2008 года», – говорится в заявлении.

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