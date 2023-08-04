Грузия присоединилась к коммюнике ООН и заявлению ЕС об использовании продовольствия в качестве оружия

Грузия входит в число государств-членов ООН, которые в знак солидарности и приверженности подписали принятое под эгидой США совместное коммюнике, предусматривающее принятие соответствующих мер по прекращению использования продовольствия в качестве оружия и голода гражданского населения, как тактику ведения войны. К коммюнике присоединилось 91 государство.

США, которые являются председателем Совета Безопасности ООН по принципу ротации, акцентируют внимание на таких вопросах, как продовольственная безопасность и вторжение России в Украину.

Грузия также присоединилась к заявлению ЕС по тому же вопросу, в котором призвала Российскую Федерацию прекратить использовать продовольствие в качестве оружия, вернуться к Черноморской зерновой инициативе и прекратить незаконную блокаду украинских морских портов.

В последнее время ЕС выразил обеспокоенность в связи с недавними решениями властей Грузии с точки зрения приверженности страны вступлению в Евросоюз и внешнеполитическим решениям ЕС, как это предусмотрено в Соглашении об ассоциации между ЕС и Грузией. Соблюдение Грузией решений ЕС по внешней политике и политике безопасности упало с и без того низких 44% в 2022 году до 31% в этом году, что является самым низким показателем по сравнению с Ассоциированным трио и странами-кандидатами в члены ЕС.

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