ЦСС: Тбилиси удовлетворяет лишь половину заявлений жителей Абхазии и Цхинвальского региона на получение гражданства Грузии

Грузинская неправительственная организация «Центр социальной справедливости» (ЦСС) сообщила 3 августа, что удовлетворяется лишь половина заявлений жителей Абхазии и Цхинвальского региона на получение гражданства Грузии.

На основании информации, предоставленной Агентством развития госуслуг, организация отмечает, что за последние 4 года 240 человек из этих регионов официально подали заявления на получение гражданства Грузии. Из них гражданство получили только 57% (138 человек). 46 заявлений отклонены, 55 остались без рассмотрения, по одному – производство по делу приостановлено.

Агентство развития государственных услуг получило больше всего заявок (120) в 2021 году, но только 65 из них были удовлетворены.

В организации заявляют, что низкий уровень положительного решения заявлений на получение гражданства негативно сказывается на общем интересе и мотивации населения Абхазии и Цхинвальского региона к получению гражданства Грузии.

В контексте российско-украинской войны и санкций, наложенных на Россию, организация подчеркивает, что гражданство Грузии является важной альтернативой для населения этих регионов. Организация призывает власти Грузии понять интересы и права людей, проживающих в конфликтных регионах, и устранить бюрократические и политические барьеры, мешающие им в получении гражданства Грузии.

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