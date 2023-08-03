Грузия ввела ограничения на экспорт автомобилей в Россию и Беларусь

Грузия ввела ограничения на вывоз автомобилей из страны в Россию и Беларусь, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС. Информацию корреспонденту «Civil Georgia» подтвердили в Службе доходов Министерства финансов Грузии.

«На территории Грузии с 1 августа действует ограничение на реэкспорт/экспорт транспортных средств, ввезенных из США, а с 26 сентября начнет действовать ограничение на ввоз автомобилей из Европы, как это предусмотрено 11-м пакетом введенных санкций», — заявили в Службе доходов.

Согласно 11-му пакету санкций ограничения на вывоз автомобилей в Россию и Беларусь распространяются на: экспорт всех новых и подержанных автомобилей класса «люкс», объем двигателя которых превышает установленный размер (> 1900 см³), а также все электрические и гибридные автомобили».

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