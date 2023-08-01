Премьер Грузии находится с визитом в Казахстане

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили начал рабочий визит в Казахстан 1 августа. Он уже встречался со своим казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым.

Встреча с премьер-министром Казахстана

На встрече премьер-министров Грузии и Казахстана – Ираклия Гарибашвили и Алихана Смаилова стороны рассмотрели существующие дружеские и партнерские отношения между двумя странами и обсудили основные направления сотрудничества в сферах туризма, энергетики, транспорта и торговли.

По информации Администрации правительства Грузии, внимание было акцентировано на важности полномасштабного функционирования Среднего коридора. Премьер-министр Гарибашвили сказал, что у него также была «хорошая дискуссия» с китайским правительством относительно Среднего коридора.

Согласно той же информации, Алихан Смаилов подчеркнул тесные и многолетние дружеские отношения и многостороннее сотрудничество между Казахстаном и Грузией. По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года двусторонний товарооборот увеличился на 30%. «Для дальнейшего увеличения нашего товарооборота, объемов нашей торговли предлагаю использовать возможности нашей межправительственной комиссии», – заявил он.

Стороны подчеркнули сотрудничество в сфере транзита и транспорта, в частности в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута. Смаилов отметил, что за шесть месяцев текущего года объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился на 77% и достиг 1,3 млн тонн.

На встрече особое внимание было уделено вопросам цифровизации, обеспечения стабильных тарифов на перевозки и создания единого логистического оператора вдоль коридора. Премьер-министры выразили интерес в отношении вопросов увеличения транспортного сообщения и постоянного улучшения условий транзита в регионе и отметили, что транзитно-транспортный потенциал Грузии будет полностью учтен.

Премьер-Министр Смаилов подчеркнул, что правительство Казахстана готово продолжать многостороннюю работу по «обеспечению динамичного развития казахстанско-грузинского партнерства по всем направлениям».

Материал будет обновляться…

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)