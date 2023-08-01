Грузия в ежегодном докладе ЕС о защите прав человека и демократии в мире

Европейский союз опубликовал ежегодный доклад за 2022 год о защите прав человека и демократии в мире, где оценивает текущую ситуацию с точки зрения защиты прав человека в странах мира. В докладе говорится, что Грузия имеет «прочную базу для защиты прав человека», включая законодательство и политику, соответствующие европейским стандартам. Однако в документе также говорится, что его «реализация должна быть усилена в таких областях, как избирательная система, публичное управление, гендерное равенство, защита прав детей и прав лиц с ограниченными возможностями. «Необходимы дальнейшие усилия в области реформы судебной системы, борьбы с коррупцией, укрепления независимости государственных институтов», — говорится в документе.

Особое внимание в докладе уделяется текущей ситуации с защитой прав человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, что «по-прежнему вызывает тревогу».

В документе говорится, что ЕС признал европейскую перспективу Грузии в марте 2022 года и заявил о своей готовности предоставить стране статус кандидата после выполнения приоритетов, изложенных в отчете Еврокомиссии по Грузии в отношении верховенства права, демократических принципов и обязательств по защите прав человека.

В докладе рассматриваются имеющиеся в распоряжении Евросоюза инструменты, которые используются для ведения регулярного политического диалога по вопросам прав человека с Грузией в течение 2022 года. Среди них Совет ассоциации ЕС-Грузия и Ежегодный диалог ЕС-Грузия по правам человека.

В документе подчеркивается, что Евросоюз приложил значительные усилия, чтобы Грузия разработала Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы, в том числе в тесном сотрудничестве с ООН проводил регулярные встречи с советником премьер-министра по вопросам защиты прав человека. Стратегия была принята правительством в сентябре 2022 года, перед заседанием Совета ассоциации, и теперь ее должен утвердить Парламент.

Однако в докладе также говорится, что в процессе «отсутствовали основательные консультации с международными партнерами и гражданским обществом». Подчеркивается, что ЕС выдвинул предложения, направленные на интеграцию вопросов, которые не были учтены в Стратегии и Плане действий по реализации стратегии, а именно, решение проблем дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, преступлений на почве ненависти и судебных вопросов. Диалог по разработке комплексного плана действий по реализации Национальной стратегии продолжается, говорится в докладе.

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