В Украине погиб еще один грузинский боец

В МИД Грузии подтвердили «Civil Georgia», что 28 июля в Украине погиб еще один грузинский боец. По данным СМИ, погибший боец ​​– Арчил Деврисашвили.

По заявлению министерства, Посольство Грузии в Украине уже проинформировано о гибели гражданина Грузии и выполняются соответствующие процедуры.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 37 граждан Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)