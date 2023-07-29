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В Украине погиб еще один грузинский боец
В МИД Грузии подтвердили «Civil Georgia», что 28 июля в Украине погиб еще один грузинский боец. По данным СМИ, погибший боец – Арчил Деврисашвили.
По заявлению министерства, Посольство Грузии в Украине уже проинформировано о гибели гражданина Грузии и выполняются соответствующие процедуры.
По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 37 граждан Грузии.
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