Шествие возглавили находящиеся в Тбилиси украинцы. Фото: Гурам Мурадови/Civil.ge
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В Украине погиб еще один грузинский боец

29/07/2023 - 11:49
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В МИД Грузии подтвердили «Civil Georgia», что 28 июля в Украине погиб еще один грузинский боец. По данным СМИ, погибший боец ​​– Арчил Деврисашвили.

По заявлению министерства, Посольство Грузии в Украине уже проинформировано о гибели гражданина Грузии и выполняются соответствующие процедуры.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 37 граждан Грузии.

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29/07/2023 - 11:49
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