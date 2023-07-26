Правительство и НПО собрались на конференции «Путь Грузии в ЕС»

В Тбилиси 25 июля прошла конференция «Путь Грузии в ЕС», которая была организована Парламентом Грузии и Национальной платформой Грузии Форума гражданского общества Восточного партнерства. На конференции председательствовал глава Парламента Шалва Папуашвили, а сопредседателями выступили председатель платформы Нино Чхобадзе и посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински.

Конференция стала редким исключением, когда представители правящей партии и местных НПО собрались вместе после того, как попытка правящей партии принять закон о «прозрачности иностранного финансированием» вызвала ухудшение отношений между ними.

Участники конференции обсудили основные вопросы, связанные с интеграцией Грузии в ЕС, в том числе судебную реформу, вопросы выборов и деолигархизации. Обеспечение консультаций с неправительственными организациями и их активное участие является одним из условий получения статуса страны кандидата в члены ЕС.

Выступление председателя Парламента

В своем выступлении спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили поблагодарил Форум гражданского общества за усилия по организации мероприятия, на котором было представлено разнообразное гражданское общество.

«Что касается оппозиции, к сожалению, они покинули нас через полдня и не проявляли активности в этом мероприятии, это также свидетельствует об их интересе к вопросам», – сказал Папуашвили, – «Мы давно это наблюдаем, что статус кандидата, к сожалению, стал инструментом в руках оппозиции, инструментом давления на власть, инструментом шантажа страны и создания беспорядков. Когда они видят, что идет профессиональная и спокойная дискуссия, они не участвуют в этой дискуссии, свидетелями чего и стали мы».

Он подчеркнул, что «на успехе и опыте конференции будут построены другие подобные мероприятия, где мы будем обсуждать другие вопросы». По его словам, «у нас остались нерассмотренными вопросы, вытекающие из Соглашения об ассоциации, которые касаются защиты окружающей среды, экономики, что в итоге является душой и сердцем Евросоюза, и мы должны обсудить эти вопросы».

Выступление посла ЕС

В своей приветственной речи посол ЕС Павел Херчински сказал: «мы призываем всех обеспечить реальное участие всех членов гражданского общества в усилиях по реформам. Надеюсь, что эта конференция станет важным шагом в этом направлении». Он имел в виду тот факт, что вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений на всех уровнях является одним из 12 приоритетов, выполнение которых Еврокомиссия должна оценить в октябре.

Посол подчеркнул, что создание и поддержание благоприятной среды для организаций гражданского общества является основой любой демократии. Однако он выступал против инициатив, которые могли бы дискредитировать предвыборные кампании или политику и оказать жалящее воздействие на гражданское общество. По словам Херчински, такие действия были бы несовместимы с нормами и ценностями Евросоюза.

Посол Херчински сообщил, что Еврокомиссия недавно представила государствам-членам устный отчет о выполнении Грузией 12 приоритетов, определенных для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС. Отчет содержит рекомендации о том, как необходимо продолжить реализацию приоритетов. Согласно одной из рекомендаций, «Грузия должна возобновить конструктивный диалог с гражданским обществом и проводить регулярные и прозрачные консультации», – добавил посол.

В контексте ожидаемого решения глав государств и правительств 27 государств-членов о предоставлении Грузии статуса кандидата в конце года посол Херчински признал, что страна сталкивается с вызовами. Он подчеркнул важность поиска компромиссов и точек соприкосновения при выполнении рекомендаций, чтобы «это уникальное окно возможностей» можно было использовать в максимальной степени. «И я верю, что это возможно, потому что у большинства политиков и представителей гражданского общества есть общая цель – помочь Грузии двигаться вперед по европейскому пути, выбор, который поддерживает абсолютное большинство населения Грузии», — добавил Херчински.

Оценки представителей гражданского общества

Своим мнением о конференции с «Civil Georgia» поделилась председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Нона Курдованидзе: «в целом встречи такого формата в последнее время редкость, и в этом плане можно сказать, что было интересно, хотя мы и не ожидали, что эта встреча приведет к каким-то значимым результатам».

На конференции Нона Курдованидзе говорила о проблемах в направлении правосудия и о том, «что предпринятые Парламентом на данный момент шаги недостаточны для реформирования судебной системы» и не охватывают всех существенных вопросов. «Главная проблема в судебной системе сегодня — это Высший совет юстиции, который контролируется группой влиятельных судей, и у них слишком много рычагов, основанных на законодательстве, чтобы контролировать отдельных судей… Именно существующие в законодательстве рычаги, которые находятся в руках у влиятельной группы, мешают тому, чтобы суд был реально независимым», – сказала она, добавив, что ее рекомендация заключалась в том, что работа в направлении судебной реформы должна быть продолжена обазательно.

Кети Хуцишвили, исполнительный директор Фонда «Открытое общество», заявила, что «для деолигархизации необходимы системные изменения, потому что один человек, который обладает огромным имуществом, не оказывал принципиального влияния на жизнь всей страны и не управлял правящей партией. Нужен прогресс и в других направлениях. Тот небольшой прогресс, который был достигнут, — это по направлению СМИ, только потому, что президент помиловала Нику Гварамия».

Гурам Имнадзе из Центра социальной справедливости отметил, что «необходима более системная, фундаментальная реформа системы правосудия, которая должна начаться с реформы Совета юстиции, самого важного звена правосудия. К сожалению, законопроект полностью игнорирует этот вопрос».

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