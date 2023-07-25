Суд освободил напавшего на Зураба Джапаридзе под залог

Горийский районный суд 24 июля освободил из заключения Сосо Майсурадзе, обвиняемого в насилии в отношении лидера партии «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе, в обмен на залог в размере 2 000 лари.

Меру пресечения в виде предварительного заключения для Майсурадзе избрал Горийский районный суд, к которому 19 июня с ходатайством обратилась Горийская районная прокуратура.

Рассмотрение дела по существу начнется 4 августа.

Инцидент произошел 17 июня на парковке супермаркета, расположенного на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, около 09:00, когда Майсурадзе ударил Джапаридзе кулаком по лицу. Последний направлялся читать лекцию в молодежный лагерь в муниципалитете Боржоми.

В тот же день около 11:00 50-60 агрессивных насильников напали на участников того же лагеря, забросали их камнями и красной краской и нанесли словесные оскорбления.

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