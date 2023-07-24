Премьер Грузии находится с визитом в Хорватии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках своего визита в Хорватию встретился со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем сначала с глазу на глаз, а затем в расширенном составе.

По информации Администрации правительства Грузии, Гарибашвили подробно рассказал о выполнении Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии и отметил, что страна заслуженно ждет в конце года статуса страны-кандидата в члены ЕС. При этом премьер-министр подчеркнул, что для Грузии «особенно важен» обмен Хорватией опытом в процессе вступления в Евросоюз.

Премьер-министр Грузии поблагодарил своего коллегу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии со стороны Хорватии, а также европейской и евроатлантической интеграции.

На встрече было подчеркнуто историческое, культурное и территориальное сходство Грузии и Хорватии и важность открытия посольства Грузии в Хорватии.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сферах экономики, туризма, обороны и правосудия. «Грузия приветствует обмен бизнес-стратегиями между двумя странами, что расширит экономическое сотрудничество и облегчит поступление хорватских инвестиций в Грузию», — говорится в пресс-релизе правительства Грузии.

Совместная пресс-конференция

Выступая на совместной пресс-конференции, премьер-министр Грузии заявил, что 30-летие дипломатических отношений с Хорватией «делает этот визит еще более важным», особенно в свете того, что в Загребе официально открывается Посольство Грузии. Гарибашвили подчеркнул усилия Грузии в плане подписания Соглашения о либерализации визового режима, Соглашения об ассоциации и Соглашения о глубокой и всеобъемлющей о свободной торговле с ЕС. «В прошлом году Европейский совет – лидеры Евросоюза – приняли решение (в том числе благодаря Хорватии) и признали европейскую перспективу Грузии, тем самым создав беспрецедентный заряд на пути европейской интеграции», – отметил премьер-министр Грузии.

Премьер-министр Гарибашвили выразил надежду, что к декабрю Европа примет справедливое и стратегическое решение о статусе кандидата для Грузии и признает приверженность страны выполнению обязательств, необходимых для членства. Он призвал международное сообщество оставить в повестке дня Соглашение о прекращении огня 2008 года, вопросы деоккупации и примирения для достижения прочного мира.

Премьер-министр Хорватии выразил поддержку стремлению Грузии вступить в Евросоюз и НАТО и выразил надежду, что «в отношении Грузии мы увидим прогресс в институциональной сфере, чтобы страна продвигалась по пути вступления в Евросоюз».

Что касается стремления Грузии вступить в НАТО, Пленкович признал сенситивную политическую ситуацию и ситуацию с безопасностью из-за оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, сравнив ее с аналогичными ситуациями в Крыму, Донецке, Луганске и Приднестровье. Он отметил, что близость административной границы к Тбилиси еще больше осложняет ситуацию.

Пленкович заявил, что динамика экономических отношений между двумя странами должна быть улучшена, и приветствовал работу различных хорватских компаний, в том числе Konchar, Yander Galanski Laboratory и Docking Span, на грузинском рынке.

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