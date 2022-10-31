Служба статистики Грузии: В сентябре экономика выросла на 8,8%

Согласно предварительным данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 31 октября, в сентябре 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии увеличился на 8,8%.

За первые 9 месяцев 2022 года ВВП страны вырос на 10,2%.

За отчетный период рост наблюдался в следующих отраслях: транспорт и складирование; информация и коммуникация; строительство; гостиницы и рестораны; обрабатывающая и горнодобывающая промышленность.

Снижение наблюдалось в сферах деятельности, связанных с недвижимостью.

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