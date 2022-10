Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 26 октября посетил с официальным визитом Будапешт, где уже встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и спикером Национальной ассамблеи венгерского парламента Ласло Ковером.

Как сообщили в Администрации правительства Грузии, Виктор Орбан принял Ираклия Гарибашвили на рабочем обеде, на котором коллеги обсудили положительную динамику развития двусторонних дружественных отношений между странами и дальнейшее углубление сотрудничества.

По информации Администрации правительства Грузии, на встрече с Ласло Ковером стороны обсудили европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии. Они также говорили о ситуации в оккупированных регионах Грузии и положение дел в регионе. «Разговор касался военной агрессии России в Украине и создавшейся там ситуации».

В рамках своего визита в Будапешт премьер-министр Гарибашвили также посетил Мемориал венгерских героев и возложил к нему венок.

Наряду с премьер-министром в Венгрии также находятся: вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили; министр иностранных дел Илья Дарчиашвили; начальник Департамента по связям с регионами Администрации правительства Лери Барнабишвили и глава Администрации правительства Реваз Джавелидзе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)