Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 24-25 октября посетил Хорватию, где принял участие в первом парламентском саммите Крымской международной платформы, а также встретился с коллегами и официальными лицами из разных стран.

Выступление Шалвы Папуашвили

Выступая на саммите, спикер Парламента Грузии в очередной раз заявил, что «Грузия поддерживает Украину безоговорочно и постоянно», и добавил, что страна стоит на стороне украинского народа, несмотря на то, что «сама Грузия находится в экзистенциальной опасности, потому что наши исторические регионы оккупированы Россией в течение длительного времени».

В этом контексте Папуашвили подчеркнул, что хотя вторжение России в Украину 24 февраля, возможно, стало неожиданностью для многих на Западе, «к сожалению, мы, грузины, молдаване и украинцы, уже неоднократно сталкивались с этим».

«Грузинский народ стал жертвой подобного нападения и в 2008 году, что вам хорошо известно, также как и в начале 1990-х годов в Абхазии и Цхинвальском регионе», — сказал он, — «Мы видели, как российские танки уничтожали грузинские села, и как российские самолеты бомбили наши надежды на лучшее будущее».

По его словам, «от нас может быть только один ответ: мы осуждаем нападение России на Украину и незаконную аннексию ее регионов».

Папуашвили подчеркнул, что Россия должна признать территориальную целостность Украины, вывести свои войска с оккупированных территорий и уважать независимость Украины.

Он также отметил, что в результате опыта Грузии в конфликтах страна извлекла несколько уроков, в том числе тот факт, что «необходимо документировать все преступления агрессии, что является важнейшим фактором обеспечения справедливости и искоренения других попыток подобных агрессий». По словам Шалвы Папуашвили, Грузия является соавтором заявления, поданного в Международный уголовный суд для расследования действий России в Украине.

По словам главы Парламента, «необходимо сохранять единство и солидарность международного сообщества, пока не будет полностью восстановлена ​​нарушенная Россией территориальная целостность как Украины, так и других стран. В противном случае Россия не прекратит военные авантюры в соседних странах и за их пределами».

Шалва Папуашвили также отметил, что «Грузия не позволит использовать свою территорию и финансовую систему для смягчения, подрыва или уклонения от международных санкций, введенных после 24 февраля».

В завершение выступления спикер Парламента заявил, что международное сообщество должно настаивать на соблюдении основополагающих принципов международного права, поскольку «мы хорошо видели, что игнорирование такой агрессии в прошлом создало новые трещины в международной системе, с которой уже оказалось гораздо труднее справиться».

Встреча с президентом Палаты представителей Чехии

В рамках крымской платформы Шалва Папуашвили встретился с председателем Палаты представителей Чехии Маркетой Адамовой.

Стороны обсудили двусторонние отношения между парламентами двух стран. Папуашвили рассказал о проводимых в Грузии реформах и подчеркнул важность поддержки Чехии, как действующего председателя Евросоюза.

Они также обсудили продолжающуюся российскую агрессию против Украины и сопутствующие ее вызовы.

Pleased to meet Marketa Adamova, President of the Chamber of Deputies of the #Czech Republic. Discussed parliamentary ties, impact of Russia’s war against Ukraine, and 🇬🇪's EU/NATO membership path. Czech support to 🇬🇪’s territorial integrity is highly appreciated. @market_a pic.twitter.com/5QZu8ctLB2 — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) October 24, 2022

Встреча с президентом Парламента Молдовы

В рамках визита Шалва Папуашвили встретился с президентом Парламента Молдовы Игорем Гроссу и обсудил общие цели и европейские устремления двух стран.

Шалва Папуашвили и Игорь Гроссу также рассмотрели усилия Грузии и Молдовы по выполнению рекомендаций ЕС.

Had a good discussion with the Speaker of the Georgian Parliament, @shpapuashvili, at the #CrimeaSummit. Exchanged views on the implementation of the reforms recommended by the European Commission, the bilateral relationship, and the common future in the European Union. pic.twitter.com/6UGleDw44s — Igor Grosu (@Igor_Grosu_md) October 26, 2022

Встреча с первым вице-президентом Европарламента

24 октября Шалва Папуашвили встретился с первым вице-президентом Европарламента Отмаром Карасом, где стороны обсудили прогресс Грузии в процессе выполнения рекомендаций Евросоюза. Председатель Парламента Грузии подробно рассказал о законодательных изменениях, осуществленных и запланированных Парламентом Грузии.

Engaging meeting with European Parliament’s First Vice-President @othmar_karas on Georgia’s progress in implementing the #EU recommendations, and on bilateral ties between our parliaments. European Parliament is a partner and friend-in-need on Georgia’s EU membership path. pic.twitter.com/8IYIDs6vJg — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) October 24, 2022

В рамках визита Папуашвили также встретился с вице-президентом Национального собрания Франции Валери Рабо и спикером хорватского парламента Горданом Яндроковичем.

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