Шалва Папуашвили принял участие в первом парламентском саммите Крымской международной платформы
Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 24-25 октября посетил Хорватию, где принял участие в первом парламентском саммите Крымской международной платформы, а также встретился с коллегами и официальными лицами из разных стран.
Выступление Шалвы Папуашвили
Выступая на саммите, спикер Парламента Грузии в очередной раз заявил, что «Грузия поддерживает Украину безоговорочно и постоянно», и добавил, что страна стоит на стороне украинского народа, несмотря на то, что «сама Грузия находится в экзистенциальной опасности, потому что наши исторические регионы оккупированы Россией в течение длительного времени».
В этом контексте Папуашвили подчеркнул, что хотя вторжение России в Украину 24 февраля, возможно, стало неожиданностью для многих на Западе, «к сожалению, мы, грузины, молдаване и украинцы, уже неоднократно сталкивались с этим».
«Грузинский народ стал жертвой подобного нападения и в 2008 году, что вам хорошо известно, также как и в начале 1990-х годов в Абхазии и Цхинвальском регионе», — сказал он, — «Мы видели, как российские танки уничтожали грузинские села, и как российские самолеты бомбили наши надежды на лучшее будущее».
По его словам, «от нас может быть только один ответ: мы осуждаем нападение России на Украину и незаконную аннексию ее регионов».
Папуашвили подчеркнул, что Россия должна признать территориальную целостность Украины, вывести свои войска с оккупированных территорий и уважать независимость Украины.
Он также отметил, что в результате опыта Грузии в конфликтах страна извлекла несколько уроков, в том числе тот факт, что «необходимо документировать все преступления агрессии, что является важнейшим фактором обеспечения справедливости и искоренения других попыток подобных агрессий». По словам Шалвы Папуашвили, Грузия является соавтором заявления, поданного в Международный уголовный суд для расследования действий России в Украине.
По словам главы Парламента, «необходимо сохранять единство и солидарность международного сообщества, пока не будет полностью восстановлена нарушенная Россией территориальная целостность как Украины, так и других стран. В противном случае Россия не прекратит военные авантюры в соседних странах и за их пределами».
Шалва Папуашвили также отметил, что «Грузия не позволит использовать свою территорию и финансовую систему для смягчения, подрыва или уклонения от международных санкций, введенных после 24 февраля».
В завершение выступления спикер Парламента заявил, что международное сообщество должно настаивать на соблюдении основополагающих принципов международного права, поскольку «мы хорошо видели, что игнорирование такой агрессии в прошлом создало новые трещины в международной системе, с которой уже оказалось гораздо труднее справиться».
Встреча с президентом Палаты представителей Чехии
В рамках крымской платформы Шалва Папуашвили встретился с председателем Палаты представителей Чехии Маркетой Адамовой.
Стороны обсудили двусторонние отношения между парламентами двух стран. Папуашвили рассказал о проводимых в Грузии реформах и подчеркнул важность поддержки Чехии, как действующего председателя Евросоюза.
Они также обсудили продолжающуюся российскую агрессию против Украины и сопутствующие ее вызовы.
Встреча с президентом Парламента Молдовы
В рамках визита Шалва Папуашвили встретился с президентом Парламента Молдовы Игорем Гроссу и обсудил общие цели и европейские устремления двух стран.
Шалва Папуашвили и Игорь Гроссу также рассмотрели усилия Грузии и Молдовы по выполнению рекомендаций ЕС.
Встреча с первым вице-президентом Европарламента
24 октября Шалва Папуашвили встретился с первым вице-президентом Европарламента Отмаром Карасом, где стороны обсудили прогресс Грузии в процессе выполнения рекомендаций Евросоюза. Председатель Парламента Грузии подробно рассказал о законодательных изменениях, осуществленных и запланированных Парламентом Грузии.
В рамках визита Папуашвили также встретился с вице-президентом Национального собрания Франции Валери Рабо и спикером хорватского парламента Горданом Яндроковичем.
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