Европейская комиссия Совета Европы по эффективности правосудия (CEPEJ) 5 октября опубликовала новый доклад, в котором рассматривается текущая ситуация в судебных системах 44 государств-членов.

Доклад основан на данных за 2020 год и акцентирует внимание на бюджете, выделенном на правосудие, в частности на судебную систему, прокуратуру и юридическую помощь. В докладе также рассматривается эффективность судов; количество судов, судей, прокуроров и адвокатов на душу населения; также: заработная плата судей; гендерный баланс в судебной системе и состояние информационных и коммуникационных технологий.

Бюджет

В докладе говорится, что в 2020 году Грузия потратила на бюджет судебной системы 32,40 млн евро, что составило 8,93 евро на душу населения, что «значительно ниже» медианного показателя Совета Европы и составляет 0,23% ВВП Грузии.

В частности, в 2020 году 59% денег было потрачено на суды, 35% — на прокуратуру и 6% — на юридическую помощь.

В документе подчеркивается, что «Грузия входит в число европейских стран, которые меньше всего тратят на душу населения на судебную систему».

Эффективность

В результате оценки эффективности судов разных инстанций в Грузии Совет Европы установил, что наиболее эффективно функционируют суды второй инстанции, а наиболее эффективно во всех трех инстанциях рассматриваются уголовные дела.

В докладе говорится, что суды оказались самыми быстрыми в разрешении уголовных дел и наименее эффективными в решении административных вопросов.

В судах второй и третьей инстанции сроки рассмотрения дел выше медианного показателя Совета Европы по трем категориям (гражданские, уголовные и административные дела), за исключением административных и уголовных дел второй инстанции.

В целом в документе отмечается, что хотя пандемия Ковид-19 затронула все судебные инстанции и все категории дел, наиболее значительное влияние было зафиксировано в гражданских и коммерческих делах в судах второй инстанции.

Профессиональные судьи и гендерный баланс

Что касается количества судей на душу населения, в докладе отмечается, что в Грузии на 100 000 жителей приходится 8,82 судьи, что «по-прежнему значительно ниже медианного показателя Совета Европы».

Что касается гендерного баланса, в документе говорится, что в 2020 году количество женщин-судей составляло 54%, а количество женщин-прокуроров — 32%. В документе подчеркивается, что только 15% председателей судов были женщинами и только 15% руководящих должностей в прокуратуре занимали женщины, что «свидетельствует о прочном стеклянном потолке».

Юридическая помощь

Что касается количества случаев юридической помощи в Грузии, в докладе говорится, что ограничения, связанные с Ковид-19, привели к изменениям в спросе на юридическую помощь.

В связи с этим в документе отмечается, что по сравнению с 2018 годом количество дел о правовой помощи, поданных в суд, уменьшилось на 60%, а количество нерассмотренных дел увеличилось на 113%.

Согласно докладу, 0,52 евро, потраченные на юридическую помощь на душу населения, «значительно ниже медианного показателя Совета Европы даже в то время, если это составляет 6% бюджета судебной системы Грузии».

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

В докладе говорится, что индекс ИКТ в Грузии составляет 5,1, что на 1,6 пункта меньше предыдущего показателя.

В документе поясняется, что отчасти это произошло из-за определенных решений, в том числе решения Высшего совета юстиции приостановить загрузку судебных решений на свой сайт в связи с решением Конституционного суда от 2019 года и до утверждения новых правил.

Однако в докладе также говорится, что бюджет ИКТ в Грузии является «одним из самых низких в Европе».

