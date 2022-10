Академический совет Тбилисского государственного университета (ТГУ) имени Иване Джавахишвили 20 октября проголосовал за назначение исполняющим обязанности ректора ТГУ на максимальный срок 6 месяцев Джабы Самушия, который был единственным кандидатом, участвовавшим в выборах.

В выборах исполняющего обязанности ректора приняли участие 30 из 33 членов Академического совета ТГУ, 28 из них поддержали назначение Самушия на должность, 2 бюллетеня были признаны недействительными.

Избрание исполняющего обязанности ректора Тбилисского государственного университета стало необходимым после того, как бывший ректор Георгий Шарвашидзе покинул свой пост 7 октября на основании личного заявления.

10 октября ТГУ объявил конкурс на должность исполняющего обязанности ректора. Кандидаты могли подавать заявки с 10:00 11 октября до 18:00 13 октября. Желание участвовать в конкурсе выразил только Джаба Самушия.

Исполняющего обязанности ректора избрали на фоне протестов

Выборы исполняющего обязанности ректора прошли сегодня на фоне студенческих протестов. Они требуют изменения порядка избрания ректора вуза, строительства общежития для студентов и жилищной субсидии.

После избрания исполняющего обязанности ректора один из студентов заявил, что они не признают сегодняшние выборы легитимными, поскольку «они прошли в обход студентов».

«Академический совет должен быть распущен, потому что это не самостоятельный орган, он выполняет заказы государства и привилегированных групп в университете», — сказал он.

Еще один студент ТГУ подчеркнул важность демократического избрания ректора вуза и добавил, что «элитная демократия и демократия — это принципиально разные вещи».

Еще один из них в беседе с журналистами отметил, что они продолжат борьбу за свои права.

Биография Джабы Самушия

Доктор исторических наук, 51-летний Джаба Самушия с 2018 года является профессором Гуманитарного факультета Тбилисского государственного университета. Кроме того, с 2020 года он занимает пост генерального директора Национального фонда Шота Руставели. До этого, в 2018-2020 годах, он был заместителем директора того же фонда.

В 2014–2017 годах Самушия был депутатом от Грузинской мечты в Сакребуло Тбилиси, а в 2014–2017 годах — председателем Комиссии по управлению имуществом и финансово-бюджетной политике сакребуло.

Джаба Самушия также был депутатом Тбилисского Сакребуло 2010-2014 годов созыва. Он вошел в представительный орган столицы по списку Христианско-демократической партии, но позже вышел из партии и присоединился к Грузинской мечте.

