ТГУ объявил конкурс на избрание исполняющего обязанности ректора
Тбилисский государственный университет (ТГУ) имени Иване Джавахишвили объявил, что 20 октября будет проведен конкурс на избрание исполняющего обязанности ректора после того, как бывший ректор университета Георгий Шарвашидзе подал в отставку.
Согласно релизу университета от 10 октября, желающие исполнять обязанности ректора должны подать соответствующие заявления с 10:00 11 октября до 18:00 13 октября.
Согласно той же информации, после рассмотрения заявлений кандидатов исполняющий обязанности ректора будет избран Академическим советом тайным голосованием, большинством по списку, в течение 14 дней на срок не более 6 месяцев.
Согласно Уставу Тбилисского государственного университета, в случае досрочного прекращения полномочий ректора, до избрания нового ректора сроком на 4 года Академический совет большинством голосов в 14-дневный срок избирает исполняющего обязанности ректора на срок не более 6 месяцев.
Согласно уставу, должность ректора ТГУ может занимать лицо, имеющее докторскую или приравненную к ней ученую степень. Наряду с другими документами он также должен представить краткий план действий.
Георгий Шарвашидзе, занимавший должность ректора ТГУ с 2016 года, покинул свой пост 15 октября 2022 года на основании личного заявления. Его второй срок полномочий заканчивался через два года.
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