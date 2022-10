Тбилисский государственный университет (ТГУ) имени Иване Джавахишвили объявил, что 20 октября будет проведен конкурс на избрание исполняющего обязанности ректора после того, как бывший ректор университета Георгий Шарвашидзе подал в отставку.

Согласно релизу университета от 10 октября, желающие исполнять обязанности ректора должны подать соответствующие заявления с 10:00 11 октября до 18:00 13 октября.

Согласно той же информации, после рассмотрения заявлений кандидатов исполняющий обязанности ректора будет избран Академическим советом тайным голосованием, большинством по списку, в течение 14 дней на срок не более 6 месяцев.

Согласно Уставу Тбилисского государственного университета, в случае досрочного прекращения полномочий ректора, до избрания нового ректора сроком на 4 года Академический совет большинством голосов в 14-дневный срок избирает исполняющего обязанности ректора на срок не более 6 месяцев.

Согласно уставу, должность ректора ТГУ может занимать лицо, имеющее докторскую или приравненную к ней ученую степень. Наряду с другими документами он также должен представить краткий план действий.

Георгий Шарвашидзе, занимавший должность ректора ТГУ с 2016 года, покинул свой пост 15 октября 2022 года на основании личного заявления. Его второй срок полномочий заканчивался через два года.

