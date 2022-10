Министр юстиции Чехии Павел Блажек, который находится с визитом в Тбилиси, встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и со своим грузинским коллегой Рати Брегадзе.

Встреча с премьер-министром

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, на встрече с Ираклием Гарибашвили стороны обсудили существующие отношения между двумя странами, в ходе которой выразили готовность к дальнейшему углублению политического диалога.

Говоря о пути европейской интеграции Грузии, участники встречи акцентировали внимание на предоставлении стране европейской перспективы. Они также отметили роль Чехии, как председателя Совета ЕС и важность поддержки Чехией в процессе европейской интеграции.

Стороны также говорили о первом саммите Европейского политического содружества, инициированного Евросоюзом, который прошел в Праге. По словам Ираклия Гарибашвили, «саммит приобретает особое значение и будет способствовать объединению усилий для обеспечения мира и стабильности на европейском континенте».

По данным Министерства юстиции Чехии, со своей стороны министр Блажек подтвердил, что «(премьер-министр Гарибашвили) может рассчитывать на поддержку Евросоюза и что он (министр Блажек) понимает политическую и геополитическую ситуацию и контекст».

Встреча с грузинским коллегой

Министры юстиции Грузии и Чехии Рати Брегадзе и Павел Блажек подписали совместную декларацию о взаимном сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран.

Документ включает сотрудничество в сфере реформы правосудия и поддержки цифрового управления; содействие процессу сближения с законодательством ЕС; эффективное управление пенитенциарной системой, системой пробации и системой предупреждения преступности; укрепление правовой взаимопомощи и другие направления.

Рати Брегадзе отметил, что Министерству юстиции важно наладить двусторонние отношения в таких приоритетных областях, как: укрепление подходов, основанных на защите прав человека; продолжение реформ в системе Министерства юстиции; цифровизация госуслуг; повышение доступности и прогресс в электронном правительстве.

В ходе встречи министры обсудили путь Грузии к европейской интеграции и осуществление необходимых реформ для получения статуса кандидата в члены ЕС.

«Мы обсудили много интересного. Во-первых, как Грузия выполняет условия вступления в Евросоюз. Грузия очень старается, и я рад передать эту информацию соответствующему комиссару в Брюсселе», — сказал министр юстиции Чехии.

В рамках рабочего визита Павел Блажек также посетил Руставское пенитенциарное учреждение и ознакомился с условиями там в рамках Соглашения об экстрадиции между двумя странами.

По его словам, он рад, что условия в тюрьмах Грузии «соответствуют требованиям Евросоюза». «Процедуры экстрадиции могут успешно продолжаться, потому что, на мой взгляд, Грузия соответствует всем условиям, которые она должна выполнить для этого», — добавил министр.

