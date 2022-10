19 октября, после окончания заседания правительства столичной мэрии, начальник Городской службы охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси Гига Гигашвили заявил, что чувствует «моральную ответственность в связи с произошедшей трагедией в парке Ваке» и уходит в отставку.

Следует отметить, что заместитель Гиги Гигашвили является одним из девяти задержанных вчера по делу о гибели девочки от удара током 13 октября в фонтане парка Ваке. Следствие обвиняет его в служебной халатности, которая привело к тяжелым последствиям или гибели человека. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы. По делу о гибели девочки от удара током в фонтане парка Ваке задержаны 9 человек

«Как руководитель службы я чувствую моральную ответственность за служебные действия моего заместителя, по отношению ко всем сотрудникам», — заявил Гигашвили, добавив, что будет полностью сотрудничать со следствием, «чтобы установить истину, что произошло на самом деле в день этой трагедии, и чтобы были даны ответы на все вопросы, которые есть в обществе».

Гига Гигашвили возглавлял Департамент охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси с 2017 года.

Реакция мэра столицы

Перед отставкой Гигашвили на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что на вопрос – «Что произошло 13 октября?» — должно ответить следствие, с которым тбилисская мэрия «тесно» сотрудничает.

Отметив, что для них «больно» то, что среди обвиняемых есть и сотрудник мэрии, Каха Каладзе подчеркнул, что «все ответственны и равны перед законом».

Мэр Тбилиси обратил внимание на свою личную ответственность в случившемся и заявил, что в случае «выявления хотя бы небольшой доли его вины» он готов ответить по закону «по всей строгости». «Закон ни к кому не может быть ни слишком мягким, ни слишком строгим», — подчеркнул Каха Каладзе.

Он также отреагировал на «совершенно поразительные заявления» его оппонентов в его адрес и отметил, что «печально, что в грузинской политике до сих пор есть люди, которые пытаются использовать даже такую ​​большую трагедию в своих политических целях».

Мэр Тбилиси также отреагировал на «ажиотаж с характером кампании», вызванный его встречей 13 октября с садовником парка Ваке Деви Мезурнишвили, а также еще одним пострадавшим подростком, и фотографиями этих встреч в социальных сетях, сказав: «Это, друзья, мой долг и моя обязанность не только как мэра столицы, но прежде всего как человека, как мужчины, как отца четверых детей».

17-18 октября в соцсетях были распространены фотографии, на которых запечатлены встречи Кахи Каладзе с садовником парка Ваке, а также с одним из пострадавших 13 октября подростков. Мэр столицы лично посетил последнего и вручил ему мяч и футболку со своим номером. Фотографии подверглись критике со стороны значительной части общества. Часть граждан посчитала, что Каладзе пытается подогнать под себя имидж жертвы и набрать политические очки.

Он также подчеркнул, что посетит и встретится со всеми, кому он благодарен, и «теми, кого затронула эта трагедия». «Я обязательно встречусь с Меги Банцадзе (гражданкой, которая оказала на месте первую помощь одному из пострадавших подростков), которая спасла Лазаре… Я выражу благодарность всем, кто способствовал спасению детей, каждому врачу, каждой медсестре, каждому человеку».

Он также извинился перед другим подростком, пострадавшим 13 октября, что не смог его навестить до сих пор и пообещал, что обязательно навестит его в последующие дни.

Каха Каладзе поручил всем ведомствам, службам, гамгеоба и подведомственным компаниям при Мэрии проверить все выполненные работы по всей столице, которые проверяла компания «Мшенэксперти», обвиняемая в подготовке ложного заключения о фонтане в парке Ваке.

