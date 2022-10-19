Глава Городской службы охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси подал в отставку
19 октября, после окончания заседания правительства столичной мэрии, начальник Городской службы охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси Гига Гигашвили заявил, что чувствует «моральную ответственность в связи с произошедшей трагедией в парке Ваке» и уходит в отставку.
Следует отметить, что заместитель Гиги Гигашвили является одним из девяти задержанных вчера по делу о гибели девочки от удара током 13 октября в фонтане парка Ваке. Следствие обвиняет его в служебной халатности, которая привело к тяжелым последствиям или гибели человека. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
«Как руководитель службы я чувствую моральную ответственность за служебные действия моего заместителя, по отношению ко всем сотрудникам», — заявил Гигашвили, добавив, что будет полностью сотрудничать со следствием, «чтобы установить истину, что произошло на самом деле в день этой трагедии, и чтобы были даны ответы на все вопросы, которые есть в обществе».
Гига Гигашвили возглавлял Департамент охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси с 2017 года.
Реакция мэра столицы
Перед отставкой Гигашвили на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что на вопрос – «Что произошло 13 октября?» — должно ответить следствие, с которым тбилисская мэрия «тесно» сотрудничает.
Отметив, что для них «больно» то, что среди обвиняемых есть и сотрудник мэрии, Каха Каладзе подчеркнул, что «все ответственны и равны перед законом».
Мэр Тбилиси обратил внимание на свою личную ответственность в случившемся и заявил, что в случае «выявления хотя бы небольшой доли его вины» он готов ответить по закону «по всей строгости». «Закон ни к кому не может быть ни слишком мягким, ни слишком строгим», — подчеркнул Каха Каладзе.
Он также отреагировал на «совершенно поразительные заявления» его оппонентов в его адрес и отметил, что «печально, что в грузинской политике до сих пор есть люди, которые пытаются использовать даже такую большую трагедию в своих политических целях».
Мэр Тбилиси также отреагировал на «ажиотаж с характером кампании», вызванный его встречей 13 октября с садовником парка Ваке Деви Мезурнишвили, а также еще одним пострадавшим подростком, и фотографиями этих встреч в социальных сетях, сказав: «Это, друзья, мой долг и моя обязанность не только как мэра столицы, но прежде всего как человека, как мужчины, как отца четверых детей».
Он также подчеркнул, что посетит и встретится со всеми, кому он благодарен, и «теми, кого затронула эта трагедия». «Я обязательно встречусь с Меги Банцадзе (гражданкой, которая оказала на месте первую помощь одному из пострадавших подростков), которая спасла Лазаре… Я выражу благодарность всем, кто способствовал спасению детей, каждому врачу, каждой медсестре, каждому человеку».
Он также извинился перед другим подростком, пострадавшим 13 октября, что не смог его навестить до сих пор и пообещал, что обязательно навестит его в последующие дни.
Каха Каладзе поручил всем ведомствам, службам, гамгеоба и подведомственным компаниям при Мэрии проверить все выполненные работы по всей столице, которые проверяла компания «Мшенэксперти», обвиняемая в подготовке ложного заключения о фонтане в парке Ваке.
По теме:
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)