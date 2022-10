«На самом деле смерти нет, потому что смерть — это начало новой, вечной, истинной жизни, которая лишь на время отделяет нас от наших близких», — заявил 13 октября Католикос-Патриарх Грузии Илия II в письме с соболезнованиями родителям скончавшейся в результате удара током в парке Ваке в Тбилиси девочки Марита Мепаришвили.

13 октября, в только что отремонтированном фонтане парка Ваке в Тбилиси троих 13-летних подростков ударило током. Одна девочка из них скончалась после госпитализации, состояние двух подростков на данный момент стабильное.

Уже сегодня, 14 октября, во время проповеди в Мцхетском соборе в праздник Светицховлоба Католикос-Патриарх Грузии сказал, что «Вы не должны бояться, у вас не должно разбиваться сердце; Мы должны помнить, что когда Господь посылает нам испытание, тот же Господь помогает нам и дает нам силы для его преодоления».

По словам Католикоса-Патриарха, среди многих чудес, которые мы видели, «выделяется то чудо, что Господь с нами». «Господь ведет нас вперед, Господь не оставит нас, Господь наполняет нас любовью», — сказал Илья II.

